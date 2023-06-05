ملخص الدوري الاسباني من هبط ومن ذهب للابطال

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انتهت رسميا مباريات الدوري الاسباني لهذا الموسم الذي شهد تتويج برشلونة بطلا للمسابقة و حل ريال مدريد في الوصافة ثانيا .
الصاعدون لدوري أبطال أوروبا من الليجا :
برشلونة
ريال مدريد
اشبيلية
اتليتكو مدريد
ريال سوسيداد
الهابطون لدوري الدرجة الثانية:
اسبانيول
بلد الوليد
التشي .
و سيشارك فريق فياريال في مسابقة الدوري الاوروبي الموسم المقبل.