ملخص الدوري الاسباني من هبط ومن ذهب للابطال

الإثنين 05 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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انتهت رسميا مباريات الدوري الاسباني لهذا الموسم الذي شهد تتويج برشلونة بطلا للمسابقة و حل ريال مدريد في الوصافة ثانيا .

الصاعدون لدوري أبطال أوروبا من الليجا :

برشلونة

ريال مدريد

اشبيلية

اتليتكو مدريد

ريال سوسيداد

الهابطون لدوري الدرجة الثانية:

اسبانيول

بلد الوليد

التشي .

و سيشارك فريق فياريال في مسابقة الدوري الاوروبي الموسم المقبل.