جامعة إقليم سبأ.. تمنح الماجستير للباحثة زينة عباس في الخرائط الذهنية لتدريس القرآن الكريم

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منحت اليوم الأحد 4يونيو/حزيران جامعة إقليم سبأ الباحثة زينة عباس درجة الماجستير في الخرائط الذهنية لتدريس القرآن الكريم.
وناقشت الباحثة والإعلامية زينة عباس رسالتها في شهادة الماجستير، الموسومة بعنوان "واقع استخدام المعلمين لاستراتيجية الخرائط الذهنية"، في تدريس مادة القرآن الكريم وعلومه لطلبة المرحلة الثانوية بمدينة مأرب.
وأقرت لجنة المناقشة المكونة من أ د احمد إسماعيل مقبل الشرعبي، و أ د عبدالكريم عبد الله شمسان، و أ د بدور عبد الله الماوري، منح الباحثة درجة الماجستير. وشهدت المناقشة حيزا كبيرا من المداولات والإثراء والمناقشة والتقييم.
وأشادت لجنة المناقشة والحاضرون برسالة الباحثة التي اتسمت بالعمق والشمولية والبحث والدراسة الميدانية."