اجتماع ترأسة وزير الدفاع يناقش أوضاع المنافذ البرية والبحرية ويشدد على تسليم الأسلحة المهربة لوزارة الدفاع انفجار هائل في العاصمة الأمريكية واشنطن ومحيطها.. والأمن القومي يعلق وفد الحكومة اليمنية المشارك في لقاءات “عمّان” يدعو دول الخليج والمجتمع الدولي للتسريع بحزمة الدعم المقدمة لليمن عنصر من مليشيا الحوثي يقتل عاملا في محطة وقود في إب صنعاء ..مصرع قيادي حوثي بنيران صديقة داخل قسم شرطة رسلان ذهبان شحنه خطيرة كانت في طريقها إلى المليشيات تقع في شباك نقطة عسكرية تابعة للشرعية تحالف أوبك بلس يتفق على مستوى جديد لإنتاج النفط مجلس النواب اليمني يبلغ الأمم المتحدة تمسكه بالسلام القائم على المرجعيات ووحدة اليمن وسلامة أراضيه قائد مطارح دهم والجوف.. ينفي ما تروج له مليشيا الحوثي عن انضمام نائب قائد المطارح لصفوف الجماعة توجيهات عسكرية عليا لجميع المنافذ البرية والبحرية .. تفاصيل
ناقش اجتماع جرى اليوم الاحد في العاصمة المؤقتة عدن أوضاع المنافذ البرية والبحرية، ووقف على الاختلالات الحاصلة في بعض هذه المنافذ ووضع المقترحات والتوصيات لإصلاح هذه الاختلالات.
وأقر الاجتماع الذي ترأسة وزير الدفاع وبحضور وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد ووزير الإدارة المحلية حسين الاغبري إلى تشكيل لجنة فنية تقوم بإعداد مشروع قرار لتنظيم عمل المنافذ وتحسين مستوى الأداء الإداري والخدمي والإيرادي لتقديمه للإقرار من قبل مجلس الوزراء.
وشدد ، على مضاعفة الجهود في المنافذ البرية والبحرية من قبل جميع الجهات ذات العلاقة كل في إطار اختصاصه للحد من عمليات التهريب وإصلاح الاختلالات الحاصلة..
واكد وزير الدفاع خلال الاجتماع الذي حضره عدد من رؤساء ووكلاء الجهات ذات العلاقة بادارة المنافذ البرية والبحرية، على “أهمية تسليم أي أسلحة مهربة أو مضبوطات تتعلق بالشأن العسكري لوزارة الدفاع”