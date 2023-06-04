اجتماع ترأسة وزير الدفاع يناقش أوضاع المنافذ البرية والبحرية ويشدد على تسليم الأسلحة المهربة لوزارة الدفاع

الأحد 04 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ناقش اجتماع جرى اليوم الاحد في العاصمة المؤقتة عدن أوضاع المنافذ البرية والبحرية، ووقف على الاختلالات الحاصلة في بعض هذه المنافذ ووضع المقترحات والتوصيات لإصلاح هذه الاختلالات.

وأقر الاجتماع الذي ترأسة وزير الدفاع وبحضور وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد ووزير الإدارة المحلية حسين الاغبري إلى تشكيل لجنة فنية تقوم بإعداد مشروع قرار لتنظيم عمل المنافذ وتحسين مستوى الأداء الإداري والخدمي والإيرادي لتقديمه للإقرار من قبل مجلس الوزراء.

وشدد ، على مضاعفة الجهود في المنافذ البرية والبحرية من قبل جميع الجهات ذات العلاقة كل في إطار اختصاصه للحد من عمليات التهريب وإصلاح الاختلالات الحاصلة..

واكد وزير الدفاع خلال الاجتماع الذي حضره عدد من رؤساء ووكلاء الجهات ذات العلاقة بادارة المنافذ البرية والبحرية، على “أهمية تسليم أي أسلحة مهربة أو مضبوطات تتعلق بالشأن العسكري لوزارة الدفاع”