انفجار هائل في العاصمة الأمريكية واشنطن ومحيطها.. والأمن القومي يعلق

الأحد 04 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفاد سكان واشنطن العاصمة أنهم سمعوا دوي انفجار قوي في مناطق واسعة من المدينة، مساء اليوم الأحد، لكن إدارة الإطفاء ومسؤولي الأمن الداخلي قالوا إنهم لم يبلغوا عن أي حوادث.





وفقاً لوكالة “رويترز”، فإن متحدث باسم إدارة الإطفاء، قال: “ليس لدينا حوادث نشطة”، فيما قالت إدارة الأمن الداخلي وإدارة الطوارئ في العاصمة على “تويتر”: “لا يوجد تهديد في الوقت الحالي”.

توافد سكان العاصمة الأمريكية على موقع تويتر للإبلاغ عن سماع دوي عالٍ، قالوا إنه هز الأرض، حيث تساءلوا عما إذا كان لدى أي شخص أي معلومات عما كان عليه.