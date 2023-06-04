عنصر من مليشيا الحوثي يقتل عاملا في محطة وقود في إب

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أقدم عنصر من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا ، اليوم الأحد، على قتل مدني رميا بالرصاص بشكل مباشر، بعد شجار في محافظة إب وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية وإعلامية إن العنصر الحوثي المدعو صلاح النجار أقدم على قتل المجني عليه مرشد الفقيه، والذي يعمل في محطة مارح للوقود بمنطقة بعدان.
وأوضحت أن العنصر الحوثي دخل في شجار مع أحد أقارب الفقيه قرب المحطة، وجاء الأخير لمعرفة طبيعة الخلاف بين قريبه والعنصر الحوثي الذي باشره بإطلاق 4 رصاص أردته قتيلا.
وتشهد محافظة إب، جرائم واسعة لعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، بحق المدنيين، يقابلها تنامي الغضب الشعبي