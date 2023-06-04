صنعاء ..مصرع قيادي حوثي بنيران صديقة داخل قسم شرطة رسلان ذهبان شحنه خطيرة كانت في طريقها إلى المليشيات تقع في شباك نقطة عسكرية تابعة للشرعية تحالف أوبك بلس يتفق على مستوى جديد لإنتاج النفط مجلس النواب اليمني يبلغ الأمم المتحدة تمسكه بالسلام القائم على المرجعيات ووحدة اليمن وسلامة أراضيه قائد مطارح دهم والجوف.. ينفي ما تروج له مليشيا الحوثي عن انضمام نائب قائد المطارح لصفوف الجماعة توجيهات عسكرية عليا لجميع المنافذ البرية والبحرية .. تفاصيل شبوة المحررة من الأمان إلى مرتع للقتل وسفك الدماء (تقرير) الحوثي يتخلّص من ضبّاطه المتحوثين.. تصفيه ضابط وسط صنعاء على يد مشرف حوثي الصين تحذر من تحالفات "شبيهة بالناتو" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والبنتاغون يندد بتصرفات بكين مليشيا الحوثي تحتفل بذكرى الخميني السنوية في صنعاء
لقي قيادي حوثي مصرعة بنيران قيادي آخر، أمس السبت، في العاصمة المختطفة صنعاء شمالي اليمن.
مصادر محلية وإعلامية أفادت إن "المشرف الحوثي على قسم شرطة رسلان أطلق النار على إبراهيم هادي الذيباني، داخل القسم في منطقة ذهبان شمالي صنعاء، مشيرة إلى أن الأخير توفي بعد أن نقل إلى أحد المستشفيات.
وكانت ميليشيا الحوثي قد عينت القتيل الذيباني، عاقلاً لحارة الكرازة في منطقة ذهبان، ونشب خلاف بينه وبين مشرف قسم شرطة رسلان.
وتصاعدت مؤخرا حوادث التصفيات داخل مليشيا الحوثي الإرهابية إثر خلافات على النفوذ والعوائد المالية التي يتم جنيها من الإتاوات غير القانونية التي تفرضها المليشيا على التجار والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.