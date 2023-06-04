صنعاء ..مصرع قيادي حوثي بنيران صديقة داخل قسم شرطة رسلان ذهبان

الأحد 04 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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لقي قيادي حوثي مصرعة بنيران قيادي آخر، أمس السبت، في العاصمة المختطفة صنعاء شمالي اليمن.

مصادر محلية وإعلامية أفادت إن "المشرف الحوثي على قسم شرطة رسلان أطلق النار على إبراهيم هادي الذيباني، داخل القسم في منطقة ذهبان شمالي صنعاء، مشيرة إلى أن الأخير توفي بعد أن نقل إلى أحد المستشفيات.

وكانت ميليشيا الحوثي قد عينت القتيل الذيباني، عاقلاً لحارة الكرازة في منطقة ذهبان، ونشب خلاف بينه وبين مشرف قسم شرطة رسلان.

وتصاعدت مؤخرا حوادث التصفيات داخل مليشيا الحوثي الإرهابية إثر خلافات على النفوذ والعوائد المالية التي يتم جنيها من الإتاوات غير القانونية التي تفرضها المليشيا على التجار والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.