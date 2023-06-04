شحنه خطيرة كانت في طريقها إلى المليشيات تقع في شباك نقطة عسكرية تابعة للشرعية تحالف أوبك بلس يتفق على مستوى جديد لإنتاج النفط مجلس النواب اليمني يبلغ الأمم المتحدة تمسكه بالسلام القائم على المرجعيات ووحدة اليمن وسلامة أراضيه قائد مطارح دهم والجوف.. ينفي ما تروج له مليشيا الحوثي عن انضمام نائب قائد المطارح لصفوف الجماعة توجيهات عسكرية عليا لجميع المنافذ البرية والبحرية .. تفاصيل شبوة المحررة من الأمان إلى مرتع للقتل وسفك الدماء (تقرير) الحوثي يتخلّص من ضبّاطه المتحوثين.. تصفيه ضابط وسط صنعاء على يد مشرف حوثي الصين تحذر من تحالفات "شبيهة بالناتو" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والبنتاغون يندد بتصرفات بكين مليشيا الحوثي تحتفل بذكرى الخميني السنوية في صنعاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي مليشيا الحوثي تسعى إلى إحلال جهاز بنكي جهاز بنكي على غرار حزب الله والحرس الثوري الإيراني
أحبط جنودا من قوات اللواء الثاني عمالقة بمحافظة لحج تهريب شحنه جديدة من الطائرات المسيرة والقطع الحربية الخطيرة التي تستخدمها المليشيات الانقلابية في عملياتها الارهابية.
وذكرت مصادر عسكرية لمأرب برس بان الشحنه المضبوطه من قبل الجنود هي في نقطه مصنع الحديد بمحافظة لحج المدخل الشمالي للعاصمة المؤقت عدن وكانت على متن شاحنة نقل تحمل درجات نارية وألعاب اطفال وهي في طريقها إلى مليشيات الحوثي.
واوضحت المصادر بان من ضمن شحنة الطائرات المسيرة معدات عسكرية تستخدم في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة التي تستخدمها المليشيات الحوثية بصورة مستمرة في تفخيخ المنازل والجسور والطرقات.