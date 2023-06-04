شحنه خطيرة كانت في طريقها إلى المليشيات تقع في شباك نقطة عسكرية تابعة للشرعية

الأحد 04 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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أحبط جنودا من قوات اللواء الثاني عمالقة بمحافظة لحج تهريب شحنه جديدة من الطائرات المسيرة والقطع الحربية الخطيرة التي تستخدمها المليشيات الانقلابية في عملياتها الارهابية.



وذكرت مصادر عسكرية لمأرب برس بان الشحنه المضبوطه من قبل الجنود هي في نقطه مصنع الحديد بمحافظة لحج المدخل الشمالي للعاصمة المؤقت عدن وكانت على متن شاحنة نقل تحمل درجات نارية وألعاب اطفال وهي في طريقها إلى مليشيات الحوثي.

واوضحت المصادر بان من ضمن شحنة الطائرات المسيرة معدات عسكرية تستخدم في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة التي تستخدمها المليشيات الحوثية بصورة مستمرة في تفخيخ المنازل والجسور والطرقات.