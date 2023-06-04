تحالف أوبك بلس يتفق على مستوى جديد لإنتاج النفط

الأحد 04 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن تحالف أوبك بلس، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة المنتجة للنفط بالإضافة إلى غير الأعضاء كما روسيا، الاتفاق على مستوى جديد للإنتاج عند 40.46 مليون برميل يوميًا بداية من عام 2024.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للتحالف في أوبك بلس، إن القرار يساعد في تعزيز استقرار الأسواق ويمنع التذبذب.

وأضاف وزير الطاقة السعودي أن الإجراءات الأخيرة تعكس مسؤوليتنا كـ"بنك مركزي ناضج" للنفط.

لافتا أن هناك توافق "بنسبة 100%" للمرة الأولى بشأن خفض الإنتاج.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، قوله إنه "بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع أوبك بلس اليوم 4 يونيو/ حزيران 2023 لمستوى الإنتاج المطلوب لكل دولة لعام 2024م، وما قامت به دول أوبك بلس التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل/ نيسان عن تخفيضات تطوعية حتى نهاية 2023م ومددت تخفيضاتها التطوعية إلى نهاية عام 2024م، ستقوم المملكة بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميًا، ابتداءً من شهر يوليو لمدة شهر قابلة للتمديد ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يوميًا ويكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميًا".

وقال المصدر إن "تخفيض المملكة التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".

وأضاف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة لـ"واس" أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

من جانبها، أعلنت الإمارات العربية المتحدة تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 144 ألف برميل يوميًا حتى نهاية 2024، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وسيكون الخفض الطوعي للإمارات من مستوى الإنتاج المطلوب حسب ما تم الاتفاق عليه في اجتماع أوبك بلس، الأحد.

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الكويت ستمدد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ 128 ألف برميل يوميًا حتى نهاية العام المقبل.

على ذات الوتيرة، قال بيان لوزارة الطاقة الجزائرية إن الجزائر ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بنحو 48 ألف برميل يوميًا، في غضون نفس الفترة الزمنية.