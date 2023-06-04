مجلس النواب اليمني يبلغ الأمم المتحدة تمسكه بالسلام القائم على المرجعيات ووحدة اليمن وسلامة أراضيه

الأحد 04 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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جدد مجلس النواب اليمني تمسكه بالسلام القائم على المرجعيات الثلاث والحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة اليمن وسلامة أراضيه القائم على العدل والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وليس الادعاء بالحق الإلهي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم الأحد، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جودنبيرغ، بحضور نائب رئيس المجلس محسن باصرة ورؤساء الكتل البرلمانية.



وأكد البركاني أن خيار السلام هو الخيار الأمثل لكن الشريك المؤمن بالسلام غير موجود مطلقًا لأن الحوثيين غير جاديين ويتنقلوا من موقف إلى أخر ويلهون العالم بالشعارات ورفع الجانب الإنساني فيما هم أبعد عن الإنسانية بدليل حصار تعز على مدى هذه السنوات فيما مطار صنعاء وميناء الحديدة قد فتحت على مصراعيها واتفاق استوكهولم قد أنقذ الحوثي إنقاذاً كاملًا ومع ذلك لم ينفذ من التزاماته شي، وقد أتضح جلياً أن من لا يريد السلام هو الحوثي وليس غيره حسب ما ذكرت وكالة سبأ الرسمية.



واوضح البركاني بان "كل الاتفاقيات الماضية نفذتها الشرعية فيما لم ينفذ الحوثي شيئا"..مطالباً المبعوث الأممي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم أولًا بايضاح الصورة للعالم أجمع، وثانياً اتخاذ القرارات التي توقف صلف الحوثي وعبثه .

كما أكد البركاني، دعم الشرعية بما فيها مجلس النواب لكل الجهود المؤدية للسلام ودعم المبعوث الدولي وحذر من تلاعب الحوثيين بالألفاظ والمواقف دون أن يتحقق شيء وأن عدم فتح طرق تعز خير شاهد على كذبهم.

وقال "إن من غير العدل أن يسمح العالم للحوثي بإيقاف تصدير النفط فيما هو يفرض على الشرعية دخول سفن النفط والبضائع إلى ميناء الحديدة بحرية مطلقة ويجني الحوثيين مئات المليارات من الجبايات ويفرضوا الشروط القاسية على التجار بعدم الذهاب إلى مناطق الشرعية"..داعياً المبعوث الأممي إلى ضرورة انقاذ العمل المصرفي والاستثماري في مناطق سيطرة الحوثي فيما أصدر ما أسموه قانون منع المعاملات الربوية والذي نهب ثروات البنوك والمستثمرين والمواطنين وودائعهم واستثماراتهم في سابقة لما يشهد لها العالم من نظير .

وناشد البركاني الأمين العام للأمم المتحدة والجهات المصرفية والدولية ذات العلاقة إلى التدخل السريع لإيقاف المذبحة التي قضت على البنوك والعمل المصرفي والعمليات الاستثمارية في مناطق سيطرة الحوثي.

هذا فيما أكد رؤساء الكتل البرلمانية، أن التجربة مع الحوثي مُره وأنه لا يفي بأي تعهدات ولا ينفذ أي اتفاقات وليس لديه عهد ولا ميثاق.. مشيرين إلى العديد من الحقائق التي يجب أن يلتزم بها المبعوث الأممي ويتعامل من خلالها حتى لا يقع في شرك الحوثي وألاعيبه.

وفي اللقاء، عرض المبعوث الأممي، الجهود والاتصالات التي بذلها خلال زيارته للدول المعنية بالمنطقة والإقليم بالإضافة للولايات المتحدة الأميركية والصين.

وأكد المبعوث الأممي، أن مكتبه يعد مختلف الرؤى والتصورات للحلول على ضوء ما ستسفر عنه الجهود السعودية والعمانية إضافة إلى جهوده رغم أن الأزمة اليمنية بالغة التعقيد إلا أن الأمم المتحدة عازمة للوصول إلى الحلول والتسوية السياسية الشاملة بما يخدم الشعب اليمني ويحفظ دماء أبناءه وأمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه ،وإن جميع القضايا ستبحث ولكن الأولويات ستعطى لترتيب المرحلة الأولى المعلن عنها ترتيباً كاملًا ودقيقاً بما يضمن الوصول إلى المرحلة الثانية والثالثة بنجاح ومصداقية كاملة، وأنه متفائل بالدور السعودي والعماني وأن صمود الهُدن حتى اليوم يعني أن الأطراف لديها الرغبة للوصول إلى السلام وأن الشعب اليمني يستحق السلام الكامل بعد السنوات الطويلة من الحرب .



حضر اللقاء نائب المبعوث الأممي معين شريم.