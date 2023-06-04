قائد مطارح دهم والجوف.. ينفي ما تروج له مليشيا الحوثي عن انضمام نائب قائد المطارح لصفوف الجماعة

الأحد 04 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نفى قائد مطارح قبائل دهم والجوف، الشيخ خالد بن علي بن شطيف، السبت 3 حزيران/يونيو، ما تروج له جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، عن انضمام نائب قائد المطارح لصفوف الجماعة.

وأكد الشيخ شطيف، في بيان نشره بصفحته على “بالفيسبوك” إن المطارح ليس لها علاقة بالمدعو “بكيل الحباري”، الذي أعلن عنه القيادي الحوثي، محمد البخيتي، عودته الى صنعاء وانضمامه لصفوف جماعته، بصفته نائب قائد مطارح دهم.

وأضاف: “لانعرف هذا الشخص، ولا يمتلك أي صفة في تشكيلة مطارح دهم، كما أنه ليس من أبناء قبيلة دهم”، مشيرا الى أن “نائب قائد مطارح دهم هو الشيخ سنان بن عبدالله العراقي نائب قائد مقاومة مأرب والجوف”.

و أشار إلى أن منصب نائب قائد المطارح لابد أن يكون من أبناء قبيلة دهم، وصف “شطيف” ادعاءات الحوثيين بـ”الإفلاس بترويج الشائعات والأخبار الكاذبة والباطلة”، داعيا المرابطين من قوات الجيش والمقاومة في كافة الجبهات لـ”مواصلة النضال من أجل أستعادة الدولة والحفاظ على الثوابت الوطنية”.

وفي وقت سابق، أعلن القيادي الحوثي محمد البخيتي، أنه استقبل في صنعاء عائدين ممن وصفهم بـ”المغرر بهم”، ومن بينهم ‏العقيد “بكيل أحمد الحباري”، منتحل صفة نائب قائد مطارح دهم، واللواء عبدالحميد النهاري الذي ادعى انه “مدير مكتب الفريق “علي محسن الأحمر”.

والجمعة 2 حزيران/يونيو، نفى مصدر في مكتب نائب رئيس الجمهورية السابق، الفريق علي محسن الأحمر، الجمعة، أن يكون هناك شخص يدعى “عبدالحميد النهاري” عمل في أي منصب إداري بمكتب النائب “الأحمر”.

وذكر المصدر في تصريح صحفي أنه لا يوجد مدير مكتب للفريق علي محسن اسمه اللواء عبدالحميد النهاري، ولم يسبق له العمل مع الجنرال محسن في أي مرحلة من المراحل السابقة، معتبراً ترويج الحوثيين وغيرهم لهذه الدعاية تكشف “حجم وجعهم من الفريق محسن ومحاولة النيل منه حتى بعد أن غادر منصبه”. وكان النهاري من أوائل الضباط الذين أعلنوا ولاءهم للمليشيا بعد سيطرتها على صنعاء عام 2014، ثم غادر الى سيؤون ومنها إلى الساحل وعاد مجدداً إلى صنعاء