توجيهات عسكرية عليا لجميع المنافذ البرية والبحرية .. تفاصيل

الأحد 04 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري بمضاعفة الجهود في المنافذ البرية والبحرية من قبل جميع الجهات ذات العلاقة كل في اطار اختصاصه للحد من عمليات التهريب وإصلاح الاختلالات الحاصلة.. مؤكدا على تسليم أي أسلحة مهربة أو مضبوطات تتعلق بالشأن العسكري لوزارة الدفاع.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لتقييم وتصويب عمل المنافذ البرية والبحرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بحضور وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد ووزير الإدارة المحلية حسين الأغبري.

وناقش الاجتماع أوضاع المنافذ البرية والبحرية ووقف على الاختلالات الحاصلة في بعض هذه المنافذ ووضع المقترحات والتوصيات لإصلاح هذه الاختلالات حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.



وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة فنية تقوم بإعداد مشروع قرار لتنظيم عمل المنافذ وتحسين مستوى الأداء الإداري والخدمي والإيرادي لتقديمه للإقرار من قبل مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع عدد من رؤساء ووكلاء الجهات ذات العلاقة بإدارة المنافذ البرية والبحرية.