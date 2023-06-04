الصين تحذر من تحالفات "شبيهة بالناتو" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والبنتاغون يندد بتصرفات بكين مليشيا الحوثي تحتفل بذكرى الخميني السنوية في صنعاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي مليشيا الحوثي تسعى إلى إحلال جهاز بنكي جهاز بنكي على غرار حزب الله والحرس الثوري الإيراني فيديو.. ما قصة المواطن السعودي الذي لم ينام منذ 40 عام؟ رسميا.. اتحاد جدة يحسم صفقة نجم ريال مدريد كريم بنزيما السعودية تحدد آخر موعد لمغادرة المعتمرين قبل موسم الحج صحيفة تتحدث عن اتفاق سلام شامل في اليمن يتضمن تشكيل حكومة انتقالية حزب الإصلاح ينتخب قيادة جديدة لفروعه في ثلاث محافظات ''الأسماء'' أوبك+ على اتفاق جديد يتضمن خطوط أساس وتخفيضات تحذير لمستخدمي أندرويد.. رابط بريء يهدد واتساب
قال وزير الدفاع الصيني لي شانغفو الأحد "منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم تحتاج إلى تعاون مفتوح وشامل وليس إلى تجمع في مجموعات صغيرة.
وحذر وزير الدفاع الصيني لي شانغفو الأحد من إقامة تحالفات عسكرية "شبيهة بحلف شمال الأطلسي" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلا إنها ستغرق المنطقة في "زوبعة" من الصراعات.
وخلال مؤتمر حول الأمن ينظم في إطار حوار شانغريلا في سنغافورة قال لي، إن "المحاولات الهادفة إلى تعزيز (تحالفات) شبيهة بحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي وسيلة لاختطاف دول المنطقة وتضخيم الصراعات والمواجهات، الأمر الذي لن يؤدي سوى إلى إغراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في زوبعة من النزاعات والصراعات".
وأضاف "منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم تحتاج إلى تعاون مفتوح وشامل وليس إلى تجمع في مجموعات صغيرة.
ولفت يجب، ألا ننسى الكوارث الخطيرة التي سببتها الحربان العالميتان لشعوب كل البلدان، ويجب ألا نسمح لهذا التاريخ المأسوي بأن يعيد نفسه".
ولم يذكر لي أي دولة بالاسم لكن تصريحاته تستهدف في شكل ضمني الولايات المتحدة التي عززت تحالفاتها وشراكاتها في المنطقة لمواجهة نفوذ بكين. وفي المقابل، نددت وزارة الدفاع الأمريكية بالتصرفات "الخطرة بشكل متزايد" للجيش الصيني في آسيا.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر الذي يحضر مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مؤتمرا أمنيا في سنغافورة "ما زلنا نشعر بقلق إزاء الأنشطة الخطرة والإكراهية بشكل متزايد لجيش التحرير الشعبي في المنطقة، بما في ذلك خلال الأيام الأخيرة".
تأتي هذه التصريحات بعد حادثتين بين القوات الأمريكية والصينية في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي خلال الأيام العشرة الماضية واتهمت البحرية الأمريكية السبت سفينة صينية بالإبحار بشكل متعرج "خطير" حول إحدى مدمراتها التي كانت تبحر في مضيق تايوان مع سفينة كندية.
ولم تأت الصين على ذكر هذه الحادثة لكنها اتهمت الولايات المتحدة وكندا بالتسبب "عمدا باضطرابات في مضيق تايوان" الذي تطالب بحقوق سيادية فيه.