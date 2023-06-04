الصين تحذر من تحالفات "شبيهة بالناتو" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والبنتاغون يندد بتصرفات بكين مليشيا الحوثي تحتفل بذكرى الخميني السنوية في صنعاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي مليشيا الحوثي تسعى إلى إحلال جهاز بنكي جهاز بنكي على غرار حزب الله والحرس الثوري الإيراني فيديو.. ما قصة المواطن السعودي الذي لم ينام منذ 40 عام؟ رسميا.. اتحاد جدة يحسم صفقة نجم ريال مدريد كريم بنزيما السعودية تحدد آخر موعد لمغادرة المعتمرين قبل موسم الحج صحيفة تتحدث عن اتفاق سلام شامل في اليمن يتضمن تشكيل حكومة انتقالية حزب الإصلاح ينتخب قيادة جديدة لفروعه في ثلاث محافظات ''الأسماء'' أوبك+ على اتفاق جديد يتضمن خطوط أساس وتخفيضات تحذير لمستخدمي أندرويد.. رابط بريء يهدد واتساب
أحيت مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومةمن ايران ، اليوم الأحد4يونيو/حزيران، ما تسمى "الذكرى السنوية للخميني"، في تأكيد غير مسبوق على تبعيتها المطلقة للنظام الإيراني، وأن صنعاء رابع عاصمة عربية بيده بعد بغداد وبيروت ودمشق.
ووصف إعلام المليشيا الخميني، مؤسس النظام الكهنوتي الإرهابي في إيران- بأنه روح الله في الأرض، كما وصف حسين الحوثي- مؤسس المليشيا- بأنه جنبًا إلى جنب مع الخميني في مقام واحد.
تخلل الفعالية التي أُقيمت- لأول مرة- في مبنى السفارة الإيرانية، عروضًا عن مسيرة الخميني وبرنامجه، وأنشودة لفرقة مليشيا الحوثي بعنوان "خمينيون". ووفق ما نشره إعلام مليشيا الحوثي، فقد حضر الفعالية عدد كبير من قيادات المليشيا التابعة لإيران والحكومة غير المعترف بها