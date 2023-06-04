مليشيا الحوثي تحتفل بذكرى الخميني السنوية في صنعاء

الأحد 04 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أحيت مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومةمن ايران ، اليوم الأحد4يونيو/حزيران، ما تسمى "الذكرى السنوية للخميني"، في تأكيد غير مسبوق على تبعيتها المطلقة للنظام الإيراني، وأن صنعاء رابع عاصمة عربية بيده بعد بغداد وبيروت ودمشق.

ووصف إعلام المليشيا الخميني، مؤسس النظام الكهنوتي الإرهابي في إيران- بأنه روح الله في الأرض، كما وصف حسين الحوثي- مؤسس المليشيا- بأنه جنبًا إلى جنب مع الخميني في مقام واحد.

تخلل الفعالية التي أُقيمت- لأول مرة- في مبنى السفارة الإيرانية، عروضًا عن مسيرة الخميني وبرنامجه، وأنشودة لفرقة مليشيا الحوثي بعنوان "خمينيون". ووفق ما نشره إعلام مليشيا الحوثي، فقد حضر الفعالية عدد كبير من قيادات المليشيا التابعة لإيران والحكومة غير المعترف بها