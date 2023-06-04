رئيس مجلس القيادة الرئاسي مليشيا الحوثي تسعى إلى إحلال جهاز بنكي جهاز بنكي على غرار حزب الله والحرس الثوري الإيراني

الأحد 04 يونيو-حزيران 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أن مليشيا الحوثي تسعى إلى إحلال جهاز بنكي جديد على غرار حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤكدا ذلك الى الإجراءات التي اتخذتها المليشيا والتي تضمنت مصادرة كافة الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأحد 4/يونيو/حزيران ومعه عضوا المجلس الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ.

وحمل رئيس مجلس القيادة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفي المقدمة الكشف عن مصير المناضل محمد قحطان، والافراج الفوري عنه بعيداً عن أي نقاشات في هذا الملف الإنساني الذي يتطلب ضغوطاً أكبر للإفراج عن كافة المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون المليشيات المدعومة من النظام الإيراني وفقاً لقاعدة "الكل مقابل الكل".

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد اطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضوا المجلس من مبعوث الأمم المتحدة، إلى إحاطة بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على المستويين الاقليمي والدولي، وفرص البناء على الحراك الدبلوماسي الراهن لاطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والسلام المستدام.

وأكد العليمي، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم المساعي الحميدة للمبعوث الأممي الخاص بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمية تكامل الجهود الأممية والدولية مع المبادرات المخلصة للأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل احياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التذكير بالانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الافراد والسلع، والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث تلك المليشيات بالأوضاع الإنسانية الكارثية في البلاد.