فيديو.. ما قصة المواطن السعودي الذي لم ينام منذ 40 عام؟ رسميا.. اتحاد جدة يحسم صفقة نجم ريال مدريد كريم بنزيما السعودية تحدد آخر موعد لمغادرة المعتمرين قبل موسم الحج صحيفة تتحدث عن اتفاق سلام شامل في اليمن يتضمن تشكيل حكومة انتقالية حزب الإصلاح ينتخب قيادة جديدة لفروعه في ثلاث محافظات ''الأسماء'' أوبك+ على اتفاق جديد يتضمن خطوط أساس وتخفيضات تحذير لمستخدمي أندرويد.. رابط بريء يهدد واتساب بعد 4 مباريات فقط بالدوري.. ميلان يعلن رحيل إبراهيموفيتش حكومة تركيا الجديدة.. ما أبرز الملفات الخارجية التي تنتظرها؟ تعرف على نائب الرئيس التركي الذي عينه أردوغان خلفا لأوقطاي
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 29 ذو القعدة 1444هـ الموافق 18 يونيو 2023 ،على ان يكون اليوم الأحد هو آخر يوم لإصدار تصاريح العمرة.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب على تويتر، إن يوم الأحد الموافق لـ15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي (4 يونيو)، آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.
وأكدت الوزارة أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج.