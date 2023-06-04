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السعودية تحدد آخر موعد لمغادرة المعتمرين قبل موسم الحج

الأحد 04 يونيو-حزيران 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 29 ذو القعدة 1444هـ الموافق 18 يونيو 2023 ،على ان يكون اليوم الأحد هو آخر يوم لإصدار تصاريح العمرة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب على تويتر، إن يوم الأحد الموافق لـ15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي (4 يونيو)، آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.

وأكدت الوزارة أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج.

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