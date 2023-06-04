أوبك+ على اتفاق جديد يتضمن خطوط أساس وتخفيضات

الأحد 04 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قال مصدران من تحالف "أوبك+" لوكالة "رويترز" اليوم الأحد، إن أوبك+ تناقش اتفاق "حزمة كاملة" قد يتضمن تخفيضات جديدة للإنتاج وتعديل خطوط أساس إنتاج دولها لما يصل إلى 2024.

وقالت المصادر إن الإمارات ستحصل على خط أساس جديد أعلى إذا تم التوصل إلى اتفاق. خطوط الأساس هي مستويات إنتاج النفط التي يتم على أساسها حساب التخفيضات.

كارثة بقيمة تريليون دولار تواجه "وول ستريت" بعد اتفاق سقف الدين اقتصاد اقتصاد أميركا كارثة بقيمة تريليون دولار تواجه "وول ستريت" بعد اتفاق سقف الدين وقال وزير الطاقة الإماراتي إنه "واثق في توصل أوبك+ إلى اتفاق".

وسيقرر تحالف "أوبك+" لمنتجي النفط المزيد من خطوات سياسة الإنتاج في اجتماع اليوم الأحد، حيث تعكس أسعار النفط الخام صراعًا مستمرًا بين أساسيات العرض والطلب والمخاوف الأوسع بشأن الاقتصاد الكلي.

ومن جانبه، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض "أوبك+" لإمدادات النفط بنحو مليون برميل يوميا قبل يوم الأحد، وفق "رويترز".

وقال موفد "العربية" لتغطية اجتماع "أوبك+" في فيينا، ناصر الطيبي، إنه توجد تكهنات تطالب التحالف بتثبيت تخفيضات الإنتاج الحالية والانتظار لفترة زمنية، حتى لو أنتج ذلك بعض الضعف لفترة قصيرة، على أن الطلب سيعود للانتعاش مع بدء موسم قيادة السيارات..

وأضاف "يوجد سيناريو آخر بإقرارات تخفيضات إضافية، فيما قد يجري التحضير لذلك على الطاولة".

يواجه وزراء أوبك+ سوقًا للنفط تهتز بسبب تقلب الإمدادات، وعدم اليقين بشأن الطلب، والركود المحتمل الذي قد يخنق استهلاك وقود النقل.

منذ أكتوبر/تشرين الأول، خفضت "أوبك+" - وهي تحالف يضم 23 عضوا بما في ذلك روسيا والسعودية - الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا في محاولة لمكافحة انخفاض الطلب.

كما أعلن بعض الأعضاء عن تخفيضات طوعية إضافية يبلغ مجموعها 1.6 مليون برميل يوميًا في أبريل.

في 23 مايو/أيار ، حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان المضاربين في سوق النفط من أنهم قد يواجهون المزيد من الألم في المستقبل، في تعليقات قرأها البعض حيث تلمح إلى أن المزيد من تخفيضات الإمدادات قد يكون وشيكًا.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت لاحق إلى أنه لا يتوقع خطوات أخرى من اجتماع "أوبك+" ، لكنه قال بعد ذلك إن تعليقاته أسيء تفسيرها على أنها تقلل من أهمية خفض الإنتاج، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس.

وقال مندوبان من "أوبك+" ، لم يرغبا في الكشف عن اسمه بسبب حساسية السوق في الاجتماع، لشبكة "CNBC" إن المزيد من التخفيضات في الإنتاج غير مرجحة.

أشار أحدهم إلى أن هذا سيظل هو الحال ما لم يظل الطلب منخفضًا في الصين - حيث كان الانتعاش أقل من التوقعات ، في أعقاب التخلص من قيود كوفيد الصارمة