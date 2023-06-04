حكومة تركيا الجديدة.. ما أبرز الملفات الخارجية التي تنتظرها؟

الأحد 04 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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بتغيير شبه كلي، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تشكيل الحكومة الجديدة، مساء السبت، حيث لم يتبق من الحكومة السابقة سوى وزيرا الصحة والسياحة، وسط توقعات بأن تشرف التشكيلة الحالية على تحقيق "نقلة نوعية كبيرة"، خاصة في السياسة الخارجية.

وأبرز الوجوه الجديدة، هاكان فيدان في منصب وزير الخارجية، وكما كان متوقعا تم تعيين نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية، ويشار غولر وزيرا للدفاع، كما تم تسمية جودت يلماز نائبا لرئيس الجمهورية خلفا لفؤاد أقطاي. التشكيلة الجديدة هاكان فيدان وزيرا للخارجية.

محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية. يشار غولر وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة.

والي إسطنبول علي يرلي قايا وزيرا للداخلية. محمد أوز حسكي وزيرا للبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي. ألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية.

يوسف تكين وزيرا للتربية الوطنية. محمد فاتح قجر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا.

إبراهيم يومقلي وزيرا للزراعة والغابات. عمر بولات وزيرا للتجارة. عبد القادر أورلا أوغلو وزيرا للنقل والبنى التحتية. عثمان أشقين باك وزيرا للشباب والرياضة.

فيما يخص السياسة الخارجية، والتي شهدت أزمات كبيرة بين تركيا وجيرانها في السنوات العشر الماضية، يتوقع الصحفي في التلفزيون التركي، سمير العركي، "نقلة كبيرة" في الملفات التالية: