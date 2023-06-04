مقتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود مع مصر.. والجيش المصري يكشف ملابسات الحادث

الأحد 04 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلن المتحدث العسكري المصري، اليوم ، تفاصيل وملابسات حادث إطلاق النار على الحدود مع إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين، وفق بيان أصدره الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أيضا اليوم.

وقال بيان الجيش المصري إنه "فجر اليوم السبت قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 من عناصر التأمين الإسرائيليين وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

وذكر المتحدث العسكري المصري أنه "جارٍ اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة". يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع قتلى الجنود الإسرائيليين خلال الاشتباكات على الحدود مع مصر في منطقة اللواء الإقليمي فاران إلى 3 قتلى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في ملابسات الحادث الأمني وتمشيط المنطقة بالتعاون مع الجيش المصري.

وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بتبادل الاتصالات المصرية الإسرائيلية لعقد اجتماع أمني عاجل بشأن إطلاق النار على الحدود وتشكيل لجنة مصرية إسرائيلية حول حادث إطلاق النار على الحدود ومنع تكراره.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بالعثور على جثث الجنود الإسرائيليين على الحدود مع مصر بعد ساعات من الحادث.

البيان الإسرائيلي هذا وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه و"في ساعات الصباح الباكر وخلال نشاط لتأمين الحدود، قُتل جندي ومجندة من الجيش الإسرائيلي في نقطة عسكرية، نتيجة تعرضهما لإطلاق نار على الحدود المصرية.

بعد ذلك وصلت قوات إضافية إلى المكان وباشرت بأعمال تمشيط في المنطقة".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه و"في ساعات الظهر رصدت القوات العسكرية خلال أعمال التمشيط مطلق النار نفسه داخل الأراضي الإسرائيلية، حيث اندلع تبادل لإطلاق نار تمكن خلاله الجنود والقادة من قتل المسلح، وخلال الاشتباك قتل جندي إسرائيلي، وأصيب ضابط صف بجروح طفيفة".

تواصل أعمال التمشيط بالمنطقة وتزامنا، قال أفيخاي أدرعي في تغريدة على "تويتر" إن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل أعمال التمشيط في المنطقة، وذلك بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، وقوع تبادل لإطلاق النار في منطقة قريبة من الحدود مع مصر، فيما وصفه بـ"حادث أمني على الحدود مع مصر"، أسفر عن إصابتين، مشيراً إلى أن ملابسات الحادث قيد التحقيق.

هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أن الحادث وقع بينما كانت القوات تحاول إحباط أنشطة تهريب في المنطقة.

وقد أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، "مشاورات تقييم أمنية" مع قادة الجيش بشأن الاشتباكات على الحدود مع مصر.

من جهته، أكد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" وجود تنسيق بين مصر وإسرائيل منذ اللحظة الأولى للاشتباكات على الحدود