مقتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود مع مصر.. والجيش المصري يكشف ملابسات الحادث 25 مليون دولار قبضها الواشي بنجليه.. وهكذا علق صدام حسين ليست أميركية.. إليك أفضل السفن الحربية حول العالم مليشيا الحوثي تشيع (١١)من مقاتليها منتحلين رتب عسكرية أسماء وفاة الشيخ سعيد بن سعيد حزام أحد أبرز شيوخ العلم في محافظة تعز واليمن نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفيين المختطفين والمخفيين قسراً في صنعاء وعدن السفير طريق يحضر مراسم تنصيب الرئيس التركي أردوغان المحافظ لملس يوضح عن أكثر عن الهزة الأرضية التي وقعت في عدن وكيل مصلحة الهجرة يوجه كافة الفروع الاهتمام بالمواطنين وتذليل الصعوبات لحصولهم على الجوازات حادث قطار الهند: مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة 1000 آخرين
في مزيد من المعلومات والمفاجآت حول الأيام الأخيرة من حياة الرئيس العراقي السابق صدام حسين قبل اعتقاله، كشف الدكتور خليل الدليمي، الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن صدام، كم قبض الواشي بنجليه عدي وقصي، وكيف تلقى الرئيس خبر مقتلهما.
فقد أكد الدليمي ضمن رباعية برنامج الذاكرة السياسية على "العربية" أن أحد الأصدقاء الذي كان يستقبل صدام على العشاء، بدا مرتبكاً جداً حينها، فسأله الرئيس عن السبب.
فما كان منه إلا أن أخبره بأن "عدي استشهد"، ليرد صدام باختصار شديد "عافية".
ثم أخبره بأن قصي أيضا قتل مع ابنه، فعلق بنفس العبارة. طمع الواشي إلى ذلك، أوضح المحامي أن الواشي بنجلي صدام كان هو نفسه من استضافهم في مخبئه.
وأضاف أن هذا الرجل الخائن طمع في أموالهما، كما طمع في الحصول على 25 مليون دولار من القوات الأميركية.
وأردف أن هذا الرجل قبض مبلغا طائلا مقابل خيانته، وفق تعبيره.
وكان الدليمي كشف العديد من المعلومات المثيرة حول الأيام الأخيرة التي تلت سقوط النظام البعثي، وهروب صدام وتخفيه، خلال الحلقتين الأوليين من "الذاكرة السياسية".
يذكر أن 20 عاما مرت على إعلان الرئيس الأميركي جورج بوش في 20 مارس 2003، انطلاق "عملية حرية العراق"، حيث انتشر إثرها نحو 150 ألف جندي أميركي، و40 ألف جندي بريطاني على الأراضي العراقية، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها يوما.
وبعد ثلاثة أسابيع أي في 9 أبريل من العام نفسه، أعلن سقوط النظام البعثي، فتوارى صدام عن الأنظار لمدة ثمانية أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأميركية، ويحاكم ثم يُعدم في كانون الأول/ديسمبر 2006.