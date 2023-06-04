مليشيا الحوثي تشيع (١١)من مقاتليها منتحلين رتب عسكرية أسماء وفاة الشيخ سعيد بن سعيد حزام أحد أبرز شيوخ العلم في محافظة تعز واليمن نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفيين المختطفين والمخفيين قسراً في صنعاء وعدن السفير طريق يحضر مراسم تنصيب الرئيس التركي أردوغان المحافظ لملس يوضح عن أكثر عن الهزة الأرضية التي وقعت في عدن وكيل مصلحة الهجرة يوجه كافة الفروع الاهتمام بالمواطنين وتذليل الصعوبات لحصولهم على الجوازات حادث قطار الهند: مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة 1000 آخرين الجيش يخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين في جبهة عصيفرة تعز مأرب.. ندوة حقوقية تناقش انتهاكات الطفولة في الذكرى الثانية لإحراق الطفلة ليان هيئة الشورى المحلية بإصلاح المهرة تعقد دورتها الاستثنائية وتنتخب قيادة جديدة
أقرت جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمصنفة إرهابية، السبت3يونيو/حزيران، بمصرع 11 قيادي وعنصر في صفوفها بالعاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين.
وذكرت وسائل الإعلام التابعة لمليشيا الحوثي، في العاصمة المحتلة صنعاء، أن الجماعة شيعت اليوم، 11 من مقاتليها برتب عسكرية لقوا مصرعهم جراء تصعيد فاشل في عدة جبهات.
وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الحوثية، فإن القتلى هم: منتحل رتبة عقيد القيادي المدعو مراد نصر مجلي، ومنتخل رتبة عقيد عبدالحكيم حميد العقاري، ومنتحل رتبة مقدم فهيم أحمد النبهاني، ومنتحل رتبة رائد نصار تركي مجلي، ومنتحل رتبة رائد طلال أحمد الغابري، ومنتحل رتبة نقيب خالد عادل الحدرمي، ومنتحل رتبة نقيب أيمن صغير الظهار، ومنتحل رتبة نقيب محمد عبدالرحمن البيضاني، ومنتحل رتبة ملازم ثاني محمد يحيى الأسلمي، ومنتحل رتبة ملازم ثاني عاصم عمران الهمام، ومنتحل رتبة ملازم ثاني أحمد محمد الحطام.