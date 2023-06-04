مليشيا الحوثي تشيع (١١)من مقاتليها منتحلين رتب عسكرية أسماء

الأحد 04 يونيو-حزيران 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 300

أقرت جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمصنفة إرهابية، السبت3يونيو/حزيران، بمصرع 11 قيادي وعنصر في صفوفها بالعاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين.

وذكرت وسائل الإعلام التابعة لمليشيا الحوثي، في العاصمة المحتلة صنعاء، أن الجماعة شيعت اليوم، 11 من مقاتليها برتب عسكرية لقوا مصرعهم جراء تصعيد فاشل في عدة جبهات.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الحوثية، فإن القتلى هم: منتحل رتبة عقيد القيادي المدعو مراد نصر مجلي، ومنتخل رتبة عقيد عبدالحكيم حميد العقاري، ومنتحل رتبة مقدم فهيم أحمد النبهاني، ومنتحل رتبة رائد نصار تركي مجلي، ومنتحل رتبة رائد طلال أحمد الغابري، ومنتحل رتبة نقيب خالد عادل الحدرمي، ومنتحل رتبة نقيب أيمن صغير الظهار، ومنتحل رتبة نقيب محمد عبدالرحمن البيضاني، ومنتحل رتبة ملازم ثاني محمد يحيى الأسلمي، ومنتحل رتبة ملازم ثاني عاصم عمران الهمام، ومنتحل رتبة ملازم ثاني أحمد محمد الحطام.