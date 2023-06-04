وفاة الشيخ سعيد بن سعيد حزام أحد أبرز شيوخ العلم في محافظة تعز واليمن

الأحد 04 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس/متابعات

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توفى، السبت3 يونيو/حزيران، الشيخ العلامة سعيد بن سعيد بن حزام، عضو جمعية علماء في مدينة تعز، عن عمر ناهز الـ88 عاما.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الشيخ إنه توفى اليوم بعد معاناة مع المرض.وشغل الشيخ عضو في عدد من الجمعيات العلميّة والخيرية وعضو في هيئة عُلَماء اليمن ومكتب الإرشاد والهيئة العليا لتعليم القرآن الكريم في مدينة تَعِز.