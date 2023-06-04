السفير طريق يحضر مراسم تنصيب الرئيس التركي أردوغان

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شارك السفير محمد صالح طريق، السبت، في مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.
وبدأت مراسم التنصيب بأداء الرئيس أردوغان اليمين الدستورية في البرلمان، عقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت باهتشلي. وعقب التنصيب، توجه أردوغان لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ثم إلى المجمع الرئاسي للمشاركة في مراسم "بدء المهام".
وشارك في مراسم التنصيب نحو 78 مسؤولا دوليا بارزا، بينهم 21 رئيس دولة، و13 رئيس وزراء، ووزراء خارجية ، ورؤساء منظمات دولية.
وفي 28 مايو الماضي، فاز أردوغان بولاية جديدة بعد حصوله على 52.18 % من أصوات الناخبين بجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، فيما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.82%.