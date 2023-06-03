توقعات بامطار غزيرة على عدد من المحافظات اليمنية الشمالية والجنوبية خلال الساعات القادمة

السبت 03 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوي هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظة أرخبيل سقطرى وخاصة الأجزاء الجنوبية والشرقية منها ، وكذلك على أجزاء من محافظات لحج، الضالع، البيضاء، أبين، تعز، ريمة، إب و ذمار. أن أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً ستشهدها أجزاء من محافظات حجة، المحويت، غرب ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، مرتفعات لحج وأبين، أرخبيل سقطرى، وأجزاء من المرتفعات الجنوبية لمحافظتي شبوة وحضرموت وسهل تهامة.

وقال المركز، في احدث، نشرة له حصل عليها "مأرب برس" من المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً ستشهدها أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، شبوة، حجة، المحويت، الحديدة، حضرموت والمهرة، وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها. وهطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات الحديدة، صعدة، حجة، ريمة، تعز، الضالع، لحج، البيضاء، أبين وشبوة، خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، كما حذر سائقي المركبات على الطرقات في المرتفعات الجبلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة والضباب.

ودعا المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء النهار.

وأنذر من التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية أثناء هطول الأمطار وتشكل الضباب، ومن الانهيارات الصخرية والطينية أثناء تدفق السيول.