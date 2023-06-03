تدشين فعاليات البرنامج الصيفي للأندية الرياضية في تعز

السبت 03 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 150

دشنت في محافظة تعز، اليوم السبت 3يونيو/حزيران، فعاليات البرنامج الصيفي للأندية الرياضية 2023م بحضور محافظ المحافظة نبيل شمسان، وبرعاية وزير الشباب والرياضة، نائف البكري.

وخلال حفل التدشين للبرنامج الصيفي الذي يقيمه مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة، وبالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم، تحت شعار "صيف تعز - إبداع - تميز - ولاء وطني" أشاد المحافظ شمسان بهذا العمل الذي يأتي رغم ما تعيشه تعز من حصار جائر لأكثر من 9 سنوات وحرب ممنهجة من قبل المليشيا الحوثية. وشدد على أهمية إقامة مثل هذا البرنامج لما له من أدوار رئيسية في اكتشاف المواهب وتنميتها وتشجيع ثقافة الإبداع لدى الشباب، متطرقاً إلى اسهام ذلك في تنمية قدرات الشباب المختلفة.

وأكد على أهمية تأسيس جيل ناشئ متحليا بالعلم والمعرفة، مهاريا وثقافيا، ومؤسساً لنواة جيل قادر على مواجهة السموم الطائفية التي تبثها جماعة الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.

من جانبه، أشار أيمن المخلافي، مدير مكتب الشباب والرياضة، إلى أن 10 ألاف من النشء والشباب يشاركون في هذا البرنامج ومن مختلف المناطق في المدينة والريف والساحل.

ولفت إلى أن المراكز الصيفية التي يبلغ عددها ( 15 ) مركزاً في (11) مديرية بالمحافظة يستهدف إلى تعزيز الثقافة الوطنية في نفوس النشء والشباب والحفاظ على المكتسبات الوطنية.