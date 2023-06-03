المحافظ لملس يوضح عن أكثر عن الهزة الأرضية التي وقعت في عدن

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أكد وزير الدولة، محافظ عدن، أحمد لملس أن المحافظة لم تتأثر بالهزة الأرضية التي وقعت صباح اليوم في خليج عدن .
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد أوضح المحافظ ، أن الهزة لم تكن في إطار الموقع الجغرافي لمحافظة عدن وأن سكان المدينة وضواحيها لم يشعروا بها، مشيرا إلى أنه لم تتأثر حتى المناطق القريبة من سواحل البحر بهذه الهزة .
وأضاف إنه وجه كافة الأجهزة الأمنية والحكومية بالمحافظة الاستعداد والتجهيز تحسبا لاي طارئ في المستقبل .
وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ذكرت أن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز منطقة خليج عدن اليوم السبت وعلى عمق 10 كيلومترات.
وبحسب الهيئة فإن مركز الزلزال يقع على بعد 184 كيلومترا شمال غربي مدينة بوساسو في الصومال، و238 كيلومترا جنوب غربي مدينة المكلا اليمنية.