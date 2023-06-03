وكيل مصلحة الهجرة يوجه كافة الفروع الاهتمام بالمواطنين وتذليل الصعوبات لحصولهم على الجوازات

السبت 03 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وجه وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، العميد عبد الجبار سالم، اليوم السبت3/من حزيران، فروع المصلحة في الداخل ومراكز الاصدار بالقنصليات المعتمدة في الخارج، بتذليل كافة الإجراءات والمعاملات للمواطنين وخاصة للمرضى وكبار السن والفتيات والنساء، وتسهيل إجراءات حصولهم على الجوازات وإنجازها سريعًا، وعدم تأخيرها تقديراً لظروفهم الاستثنائية.

وأكد وكيل مصلحة الهجرة والجوازات أن هذه التوجيهات هي سياسة متبعة وثابتة في عمل المصلحة، وإلزام الموظفين التابعين للمصلحة بها بشكل مستمر، والتأكيد والحرص عليها باعتبارها أساس الخدمة التي تقدمها المصلحة لكافة المواطنين.

وأشار الوكيل سالم إلى أن ما تم تناقله في بعض المواقع الإخبارية عن وضع إحدى الفتيات والتعامل معها من قبل موظفي المصلحة لم يكن بالصورة التي تم الترويج لها، ولكن الفتاة لاقت اهتمامًا وعناية وتم إنجاز جوازاتها في وقتٍ قياسي خلال يوم واحد فقط. وجدد توجيهاته لكافة الفروع بالاهتمام بالمواطنين وتذليل الصعوبات كافة، داعيًا إلى تعاون المواطنين بالإبلاغ عن أية حالات عرقلة للمعاملات أو ما شابه.