المحافظ لملس يوضح عن أكثر عن الهزة الأرضية التي وقعت في عدن وكيل مصلحة الهجرة يوجه كافة الفروع الاهتمام بالمواطنين وتذليل الصعوبات لحصولهم على الجوازات حادث قطار الهند: مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة 1000 آخرين الجيش يخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين في جبهة عصيفرة تعز مأرب.. ندوة حقوقية تناقش انتهاكات الطفولة في الذكرى الثانية لإحراق الطفلة ليان هيئة الشورى المحلية بإصلاح المهرة تعقد دورتها الاستثنائية وتنتخب قيادة جديدة البيان الإماراتية: هناك مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن(تفاصيل) وزير الخارجية الأميركي يزور السعودية ويبحث قضايا أمنية واقتصادية رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل أحد نجومه البارزين قطاع الحج يضع شروطا صارمة لشركات الطباخة المعتمدة لتقديم الإعاشة لحجاج اليمن
وجه وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، العميد عبد الجبار سالم، اليوم السبت3/من حزيران، فروع المصلحة في الداخل ومراكز الاصدار بالقنصليات المعتمدة في الخارج، بتذليل كافة الإجراءات والمعاملات للمواطنين وخاصة للمرضى وكبار السن والفتيات والنساء، وتسهيل إجراءات حصولهم على الجوازات وإنجازها سريعًا، وعدم تأخيرها تقديراً لظروفهم الاستثنائية.
وأكد وكيل مصلحة الهجرة والجوازات أن هذه التوجيهات هي سياسة متبعة وثابتة في عمل المصلحة، وإلزام الموظفين التابعين للمصلحة بها بشكل مستمر، والتأكيد والحرص عليها باعتبارها أساس الخدمة التي تقدمها المصلحة لكافة المواطنين.
وأشار الوكيل سالم إلى أن ما تم تناقله في بعض المواقع الإخبارية عن وضع إحدى الفتيات والتعامل معها من قبل موظفي المصلحة لم يكن بالصورة التي تم الترويج لها، ولكن الفتاة لاقت اهتمامًا وعناية وتم إنجاز جوازاتها في وقتٍ قياسي خلال يوم واحد فقط. وجدد توجيهاته لكافة الفروع بالاهتمام بالمواطنين وتذليل الصعوبات كافة، داعيًا إلى تعاون المواطنين بالإبلاغ عن أية حالات عرقلة للمعاملات أو ما شابه.