حادث قطار الهند: مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة 1000 آخرين

السبت 03 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال مسؤولون إن 261 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب ألف آخرون في حادث تصادم بين ثلاثة قطارات في ولاية أوديشا شرقي الهند.

وخرج قطار ركاب عن مساره وسقطت عرباته على المسار المجاور حيث صدمها قطار قادم مساء الجمعة. وكان هناك قطار شحن متوقفا.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الكارثة بدأت عندما انحرف قطار سريع متجه شمالا من بنغالورو إلى كلكوتا، وسقط على السكة المحاذية المخصصة للرحلات جنوبا.

وبعد دقائق اصطدم القطار كورومندال اكسبرس المتجه من كالكوتا إلى تشيناي بحطام القطار الآخر، وارتطم عدد من عرباته بقطار بضائع كان مركونا في الجوار.

وتكومت قطع الحطام والمعادن الملتوية في موقع الحادث قرب بلدة بالاسور بولاية أوديشا شرق الهند، فيما تطايرت بعض العربات بعيدا عن السكة وانقلبت أخرى على ظهرها. وأجرى المسعفون عمليات بحث عن ناجين عالقين في الحطام المعدني الملتوي، ومدت عشرات الجثث المغطاة بملاءات بيضاء إلى جانب السكة.

وقال المدير العام لجهاز الإطفاء في أوديشا سودانشو سرانجي، إن حصيلة الضحايا هي 288 قتيلا لكن من المتوقع أن تصل إلى 380، مؤكدا أن “العديد من المصابين يموتون متأثرين بجروحهم ولا زلنا نخرج جثثا”.

وعلى إثر الحادثة، أكد كبير المسؤولين في ولاية أوديشا براديب جينا أن قرابة 900 جريح نقلوا إلى المستشفيات، في حين نُشرت طواقم انقاذ من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وسلاح الجو وغيرهما، كما أعلنت وزارة السكك الحديد فتح تحقيق.

وقالت السلطات إن كل مستشفى بين موقع الكارثة وعاصمة الولاية بوبانسورا على بعد نحو 200 كلم يستقبل ضحايا، مع نشر 200 سيارة إسعاف وحتى حافلات لنقلهم، ففي مستشفى منطقة بادراك كان عدد من الناجين المضرجين بالدماء والمصدومين يتلقون العلاج في أجنحة المستشفى المكتظة.

ووقعت الكارثة رغم استثمارات جديدة وتحديث للتكنولوجيا ما ساهم بشكل كبير في تحسين سلامة السكك الحديد في السنوات الماضية.

وعبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي قال المسؤولون إنه سيزور موقع الحادث والمستشفيات السبت، عن “حزنه لحادثة القطار”.

وقال في تغريدة “في هذا الوقت الحزين أتضامن مع العائلات المفجوعة. أتمنى للجرحى الشفاء العاجل”.

وكارثة الجمعة هي ثالث أعنف الحوادث منذ 1995 عندما تصادم قطاران سريعان في فيروز أباد قرب أغرا ما أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص حوادث القطارات المميتة في الهند يونيو/ حزيران 1981: توفي حوالي 800 شخص عندما سقط سبع من أصل تسع عربات لقطار مكتظ في نهر أثناء إعصار

حوادث القطارات المميتة في الهند

أغسطس/آب 1995: مقتل ما لا يقل عن 350 شخصا عندما اصطدم قطاران على بعد 200 كيلومتر من دلهي

أغسطس/ آب 1999: اصطدام قطارين بالقرب من كولكاتا (كلكوتا سابقا) مما أسفر عن مقتل 285 شخصا على الأقل

أكتوبر/تشرين الأول 2005: مقتل 77 شخصاً عندما خرج قطار عن مساره في ولاية أندرا براديش الجنوبية

نوفمبر/تشرين الثاني 2016: مقتل حوالي 150 شخصا وإصابة عدد مماثل عندما خرجت 14 عربة من قطار إندور باتنا السريع عن مسارها بالقرب من مدينة كانبو