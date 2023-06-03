الجيش يخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين في جبهة عصيفرة تعز

السبت 03 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اندلعت اليوم السبت 3 يونيو/ حزيران، معارك عنيفة في الجبهة الشمالية من محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي المصنفة إرهابية.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز ان معارك عنيفة اندلعت بشمالي تعز، إثر محاولة تسلل لمسلحي جماعة الحوثيين في جبهة “عصيفرة”، تمكنت قوات الجيش من إحباطها.

وأسقطت الدفاعات الجوية لقوات الجيش في المحور الغربي من المحافظة طائرة مسيّرة “استطلاعية” للحوثيين أثناء تحليقها على مواقع عسكرية. وفقًا للمصادر.

ويأتي ذلك بعد يومين على اندلاع معارك بين الطرفين شهدتها مختلف جبهات القتال في محيط مدينة تعز، وريف المحافظة.