حادث قطار الهند: مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة 1000 آخرين الجيش يخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين في جبهة عصيفرة تعز مأرب.. ندوة حقوقية تناقش انتهاكات الطفولة في الذكرى الثانية لإحراق الطفلة ليان هيئة الشورى المحلية بإصلاح المهرة تعقد دورتها الاستثنائية وتنتخب قيادة جديدة البيان الإماراتية: هناك مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن(تفاصيل) وزير الخارجية الأميركي يزور السعودية ويبحث قضايا أمنية واقتصادية رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل أحد نجومه البارزين قطاع الحج يضع شروطا صارمة لشركات الطباخة المعتمدة لتقديم الإعاشة لحجاج اليمن دراسة قانونية تبحث في قانون لم يقر حتى الآن يرتبط بمشروعية المجلس الرئاسي وتحذر رويترز: هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب منطقة خليج عدن
اندلعت اليوم السبت 3 يونيو/ حزيران، معارك عنيفة في الجبهة الشمالية من محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي المصنفة إرهابية.
وقال المركز الإعلامي لمحور تعز ان معارك عنيفة اندلعت بشمالي تعز، إثر محاولة تسلل لمسلحي جماعة الحوثيين في جبهة “عصيفرة”، تمكنت قوات الجيش من إحباطها.
وأسقطت الدفاعات الجوية لقوات الجيش في المحور الغربي من المحافظة طائرة مسيّرة “استطلاعية” للحوثيين أثناء تحليقها على مواقع عسكرية. وفقًا للمصادر.
ويأتي ذلك بعد يومين على اندلاع معارك بين الطرفين شهدتها مختلف جبهات القتال في محيط مدينة تعز، وريف المحافظة.