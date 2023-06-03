حادث قطار الهند: مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة 1000 آخرين الجيش يخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين في جبهة عصيفرة تعز مأرب.. ندوة حقوقية تناقش انتهاكات الطفولة في الذكرى الثانية لإحراق الطفلة ليان هيئة الشورى المحلية بإصلاح المهرة تعقد دورتها الاستثنائية وتنتخب قيادة جديدة البيان الإماراتية: هناك مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن(تفاصيل) وزير الخارجية الأميركي يزور السعودية ويبحث قضايا أمنية واقتصادية رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل أحد نجومه البارزين قطاع الحج يضع شروطا صارمة لشركات الطباخة المعتمدة لتقديم الإعاشة لحجاج اليمن دراسة قانونية تبحث في قانون لم يقر حتى الآن يرتبط بمشروعية المجلس الرئاسي وتحذر رويترز: هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب منطقة خليج عدن
نظم مكتب حقوق الإنسان بمحافظة عمران صباح اليوم السبت في مدينة مأرب ندوة حقوقية حول انتهاكات الحوثي لحقوق الأطفال تزامناً مع الذكرى الثانية لجريمة إحراق الطفلة ليان بحضن والدها مع 17 آخرين في الخامس من يونيو من 2021م.
تناولت الندوة ثلاث اوراق عمل في الورقة الأولى ناقشت "انتهاكات الطفولة في محافظة عمران" والتي قدمها مدير حقوق الإنسان بمحافظة عمران الأستاذ ناصر إبراهيم تحدث فيها عن معاناة الأطفال في مجالات التعليم والصحة، وحجم الانتهاكات التي طالت الأطفال في المحافظة توزعت بين التجنيد والقتل والإصابة والتعرض للقصف والاغتصاب وتجريف المناهج وطمس هوية الجيل.
وفي الورقة الثانية التي قدمها مدير حقوق الإنسان بأمانة العاصمة الأستاذ فهمي الزبيري تحت عنوان "الحوثي يقتل الطفولة" تحدث عن انتهاكات الطفولة في اليمن بشكل عام أبرزها احراق الطفلة ليان في حضن والدها مع آخرين في قصف صاروخي استهدف ندينة مأرب في يونيو 2021م.
وعن المراكز الصيفية الحوثية التي تستهدف طلاب المدارس وخصوصا الأطفال ناقشت الورقة الثالثة التي قدمتها الأستاذة صباح الفقية مشيرة إلى التفخيخ الحوثي الذي يستهدف جيلنا الناشئ ويزرع فيه الحقد والكراهية والتمييز والعنصرية المقيتة والتي تعتبر قنابل موقوتة ستنفجر في المجتمع في قادم الأيام.