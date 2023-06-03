هيئة الشورى المحلية بإصلاح المهرة تعقد دورتها الاستثنائية وتنتخب قيادة جديدة

السبت 03 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- متابعات

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عقدت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة دورتها الاستثنائية بمدينة الغيضة صباح اليوم السبت 14ذو القعدة 1444هـ الموافق 3يونيو2023م،وذلك استنادا للنظام الأساسي للإصلاح ولوائحه الداخلية، ويأتي هذا الانعقاد في ظل ظروف استثنائية جراء الانقلاب الحوثي الغاشم على السلطة الشرعية، وحاجة الاصلاح لاختيار قيادة جديدة في مختلف هياكله التنظيمية وتجسيدا لمبدأ الديمقراطية .

وخلال الجلسة استمع الحاضرون الى كلمة هيئة الشورى المحلية والتي أشار فيها إلى جهود الإصلاح الحيوية في المرحلة الماضية، والأدوار التي قام بها الإصلاح في الظروف الاستثنائية في مختلف المحطات .

واستعرض أمين عام المكتب التنفيذي للإصلاح الأستاذعبد الله نويجع عرفان تقريرعمل المكتب التنفيذي خلال الفترة الماضية والذي حوى على تقرير خاص عن رئاسة المكتب التنفيذي من خلال تأكيدها على اظهار موقف الاصلاح وقيادته ورؤيته السياسية ومشاركته في فضح ممارسات الانقلاب الحوثي وتقوية علاقة الاصلاح مع جميع المكونات السياسية والاجتماعية والرسمية بالمحافظة .

من ناحية أخرى قدم رئيس الدائرة السياسية للإصلاح الأستاذ سعيد الغاوي كلشات التقرير السياسي خلال الفترة الماضية مستعرضا فيه مجمل الأحداث الاستثنائية التي عصفت بالبلاد ودور الإصلاح بالمحافظة في كيفية الحفاظ على النسيج الاجتماعي والتعاطي مع مختلف المتغيرات السياسية في مختلف المحطات . وخلال الجلسة تم انتخاب قيادة جديدة لهيئة الشورى المحلية للإصلاح بالمحافظة مكونة من :

1) الشيخ/ حمود محمد عيسى حووت كلشات - رئيسا.

2) الشيخ/ مبارك سعد بخيت كدّة – نائباً.

3) الأستاذ/ علي عبد اللاه صالح - مقرراً. - وتم انتخاب اللجنة القضائية المحلية مكونة من :

1- الأستاذ/ صالح أحمد الحامد- رئيساً. 2- الشيخ/ عبد العزيز أحمد أسد بن كريس- عضواً.

3- الأستاذ/ أحمد سعد القميري - عضوا. - ثم تم انتخاب رئاسة المكتب التنفيذي للإصلاح بالمحافظة وهم:

1- الأستاذ/ سالم أحمد سقاف بن حفيظ- رئيساً

2- الأستاذ/ عبد الله نويجع عرفان - أمينا عاما

3- الأستاذ/ محمد سعيد كلشات - أمينا مساعدا. وفي ختام اللقاء أصدرت هيئة الشورى المحلية بإصلاح المهرة بيانا تناول عدد من النقاط أهما الاتي :