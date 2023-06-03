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هيئة الشورى المحلية بإصلاح المهرة تعقد دورتها الاستثنائية وتنتخب قيادة جديدة

السبت 03 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- متابعات
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عقدت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة دورتها الاستثنائية بمدينة الغيضة صباح اليوم السبت 14ذو القعدة 1444هـ الموافق 3يونيو2023م،وذلك استنادا للنظام الأساسي للإصلاح ولوائحه الداخلية، ويأتي هذا الانعقاد في ظل ظروف استثنائية جراء الانقلاب الحوثي الغاشم على السلطة الشرعية، وحاجة الاصلاح لاختيار قيادة جديدة في مختلف هياكله التنظيمية وتجسيدا لمبدأ الديمقراطية .

وخلال الجلسة استمع الحاضرون الى كلمة هيئة الشورى المحلية والتي أشار فيها إلى جهود الإصلاح الحيوية في المرحلة الماضية، والأدوار التي قام بها الإصلاح في الظروف الاستثنائية في مختلف المحطات .

واستعرض أمين عام المكتب التنفيذي للإصلاح الأستاذعبد الله نويجع عرفان تقريرعمل المكتب التنفيذي خلال الفترة الماضية والذي حوى على تقرير خاص عن رئاسة المكتب التنفيذي من خلال تأكيدها على اظهار موقف الاصلاح وقيادته ورؤيته السياسية ومشاركته في فضح ممارسات الانقلاب الحوثي وتقوية علاقة الاصلاح مع جميع المكونات السياسية والاجتماعية والرسمية بالمحافظة .

من ناحية أخرى قدم رئيس الدائرة السياسية للإصلاح الأستاذ سعيد الغاوي كلشات التقرير السياسي خلال الفترة الماضية مستعرضا فيه مجمل الأحداث الاستثنائية التي عصفت بالبلاد ودور الإصلاح بالمحافظة في كيفية الحفاظ على النسيج الاجتماعي والتعاطي مع مختلف المتغيرات السياسية في مختلف المحطات . وخلال الجلسة تم انتخاب قيادة جديدة لهيئة الشورى المحلية للإصلاح بالمحافظة مكونة من :

1) الشيخ/ حمود محمد عيسى حووت كلشات - رئيسا.

2) الشيخ/ مبارك سعد بخيت كدّة – نائباً.

3) الأستاذ/ علي عبد اللاه صالح - مقرراً. - وتم انتخاب اللجنة القضائية المحلية مكونة من :

1- الأستاذ/ صالح أحمد الحامد- رئيساً. 2- الشيخ/ عبد العزيز أحمد أسد بن كريس- عضواً.

3- الأستاذ/ أحمد سعد القميري - عضوا. - ثم تم انتخاب رئاسة المكتب التنفيذي للإصلاح بالمحافظة وهم:

1- الأستاذ/ سالم أحمد سقاف بن حفيظ- رئيساً

2- الأستاذ/ عبد الله نويجع عرفان - أمينا عاما

3- الأستاذ/ محمد سعيد كلشات - أمينا مساعدا. وفي ختام اللقاء أصدرت هيئة الشورى المحلية بإصلاح المهرة بيانا تناول عدد من النقاط أهما الاتي :

  • تدين هيئة الشورى الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر2014م بدعم إيراني وسطوتهم على مقدرات البلد، وممارستهم مختلف الجرائم بحق المواطنين واستهدافهم الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية والخدمية، وشنهم حربا ضروسا لم تنقطع يوما منذ ثمان سنوات تسببت في إزهاق أرواح الكثير من الأبرياء وتهديم البنية التحتية للبلد والتدمير الممنهج للاقتصاد.
  • - تؤكد هيئة الشورى أن الحفاظ على وحدة الوطن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه مسؤولية وطنية، وفي المقدمة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مجلسي النواب والشورى والقوى السياسية.
  • - تشيد هيئة الشورى بالمواقف البطولية والمشرفة لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جميع الجبهات والميادين في مواجهة المليشيات الحوثية على مدى ثمانية أعوام ولا زالت تواجه وتقاوم الاعتداءات الغاشمة، وتترحم على أرواح الشهداء، وتدعوا للجرحى بالشفاء، وتطالب بإطلاق الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً وفي مقدمتهم الأستاذ محمد قحطان.
  • - تؤكد هيئة الشورى المحلية على الحفاظ على مخرجات الحوار الوطني المتضمن معالجة القضية الجنوبية وفق مشروع اليمن الاتحادي.
  • - تثمن هيئة الشورى التحالف العربي على مواقفه الأخوية الداعمة الشرعية اليمنية ضد الانقلاب الحوثي بقيادة المملكة العربية السعودية، وكل من قدم دورا وطنياً لاستعادة الشرعية من الأحزاب والمنظمات والملتقيات والمكونات المختلفة.
  • - تشكر هيئة الشورى الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان على وقوفهم مع المحافظة وتقديمهم الدعم والمساعدات الإنسانية في الظروف الحرجة التي أسهمت في التخفيف من معاناة المجتمع.
  • - تثمن هيئة الشورى المحلية بالمهرة دور الأمانة العامة للإصلاح والهيئات القيادية العليا على استمرارها في أداء مهامها الوطنية وتحمّلها لأعباء المرحلة. - تحيي هيئة الشورى قيادة وقواعد الإصلاح بالمحافظة على التزامهم بمهامهم وانضباطهم في مختلف أطر وهياكل الإصلاح التنظيمية في المحافظة، وإسهامهم في انتظام مؤسسات وهيئات الإصلاح المختلفة رغم كل الصعاب التي واجهتهم.
  • - تقدر هيئة الشورى أبناء محافظة المهرة بمختلف قبائلهم وانتماءاتهم وشرائحهم على دورهم في الحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة في المحافظة والتعايش المجتمعي وتماسك مؤسسات الدولة.
  • - تشيد هيئة الشورى بالمواقف الوطنية للسلطة المحلية وحفاظها على تماسك مؤسسات الدولة الشرعية بقيادة الأستاذ محمد علي ياسر، وتطالب بتفعيل الدور الرقابي على المؤسسات والإدارات الحكومية، وتحديد أولويات المشاريع الخدمية ومتابعة تنفيذها، ووضع أولوية لمتابعة تمويل طريق الغيضة تريم، وتشجيع الاستثمار، وتمكين أبناء المحافظة من الوظائف الحكومية، ورفع نسبة المحافظة من إيراداتها.
  • - تشيد الهيئة بالسلطة القضائية في تنفيذ الحدود الشرعية، وبالأجهزة الأمنية في القيام بدورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتدعوهما إلى بذل المزيد مما يستوجب الواجب الشرعي في إقامة العدل وتحقيق الأمن والاستقرار.
  • - تبارك الهيئة لأبناء محافظة المهرة إنشاء جامعة المهرة، وتشيد بهذا المنجز العظيم، وتشكر كل من ساهم في إنشائها، متمنيين لرئاسة الجامعة التوفيق والنجاح.
  • - تدعو هيئة الشورى المحلية السلطة المحلية بالمحافظة والمجتمع إلى الحفاظ على الشباب خصوصاً والمجتمع عموماً من الظواهر السلبية الدخيلة وتدعوا للحفاظ على قيم المجتمع وعاداته وتقاليده. - تشكر هيئة شورى الإصلاح اللجان المنظمة للدورة الاستثنائية، وتوجه لهم التحية على جهودهم التي بذلوها لنجاح هذه الدورة.
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