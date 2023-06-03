وزير الخارجية الأميركي يزور السعودية ويبحث قضايا أمنية واقتصادية

السبت 03 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 105

قالت الخارجية الأمريكية، ان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيقوم بزيارة إلى السعودية في الفترة من 6 إلى 8 من يونيو الجاري.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير بلينكن سيبحث خلال الزيارة عدة ملفات بينها اليمن.

وأشارات في بيان لعا ، أن زيارة بلينكن ستتضمن مناقشة التعاون الاستراتيجي الأمريكي السعودي في القضايا الإقليمية والعالمية، ومجموعة من القضايا الثنائية بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني.

وأكدت الوزارة إلى أن بلينكن سيشارك في السابع من يونيو باجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي الأمريكي، لمناقشة تعزيز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وكثفت مؤخراً الولايات المتحدة جهودها في الملف اليمني بعد التقارب السعودي الإيراني بوساطة صينية.