هيئة الشورى المحلية بإصلاح المهرة تعقد دورتها الاستثنائية وتنتخب قيادة جديدة البيان الإماراتية: هناك مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن(تفاصيل) وزير الخارجية الأميركي يزور السعودية ويبحث قضايا أمنية واقتصادية رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل أحد نجومه البارزين قطاع الحج يضع شروطا صارمة لشركات الطباخة المعتمدة لتقديم الإعاشة لحجاج اليمن دراسة قانونية تبحث في قانون لم يقر حتى الآن يرتبط بمشروعية المجلس الرئاسي وتحذر رويترز: هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب منطقة خليج عدن مليشيا الحوثي تهدم منزل مسئول كبير في الحكومة الشرعية ''جريمة التدافع والجرعة القاتلة وإحراق الأفارقة'' .. تقرير حقوقي مفصل يكشف خفايا مجازر جماعية ارتكبتها مليشيا الحوثي في صنعاء عملية الحقنة الشرجية.. جاسوس لمصر يخدع إسرائيل لسنوات والنهاية صادمة
قالت الخارجية الأمريكية، ان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيقوم بزيارة إلى السعودية في الفترة من 6 إلى 8 من يونيو الجاري.
وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير بلينكن سيبحث خلال الزيارة عدة ملفات بينها اليمن.
وأشارات في بيان لعا ، أن زيارة بلينكن ستتضمن مناقشة التعاون الاستراتيجي الأمريكي السعودي في القضايا الإقليمية والعالمية، ومجموعة من القضايا الثنائية بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني.
وأكدت الوزارة إلى أن بلينكن سيشارك في السابع من يونيو باجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي الأمريكي، لمناقشة تعزيز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وكثفت مؤخراً الولايات المتحدة جهودها في الملف اليمني بعد التقارب السعودي الإيراني بوساطة صينية.