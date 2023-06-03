رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل أحد نجومه البارزين

السبت 03 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 186

أعلن ريال مدريد، اليوم السبت، رحيل نجمه الإسباني الدولي ماركو أسينسيو، بانتهاء عقده في 30 يونيو الجاري، حيث لم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد.

وقال النادي الملكي في بيان: "يعرب النادي عن شكره ومودته لماركو أسينسيو، اللاعب الذي دافع عن شعارنا وقميصنا لمدة 7 مواسم".

وأضاف: "وصل إلى ريال مدريد عندما كان عمره 20 عاما فقط، وتمكن من دخول تاريخ نادينا، كجزء من فريق شهد فترة من أنجح فتراتنا".

وتابع: "فاز ماركو أسينسيو بـ17 لقبا معنا، تنقسم إلى 3 ألقاب بدوري أبطال أوروبا، و4 لكأس العالم للأندية، و3 لكأس السوبر الأوروبي، و3 ألقاب بالدوري الإسباني، بالإضافة إلى لقب واحد في كأس ملك إسبانيا، و3 كؤوس للسوبر الإسباني".

واختتم الريال: "لن ينسى جمهور ريال مدريد مسيرته وسلوكه المثالي طوال هذا الوقت.. النادي كان وسيظل دائما بيته، ويتمنى له ولعائلته التوفيق في المرحلة الجديدة".

ومن المتوقع أن يكون نادي باريس سان جيرمان وجهة أسينسيو المقبلة