قطاع الحج يضع شروطا صارمة لشركات الطباخة المعتمدة لتقديم الإعاشة لحجاج اليمن دراسة قانونية تبحث في قانون لم يقر حتى الآن يرتبط بمشروعية المجلس الرئاسي وتحذر رويترز: هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب منطقة خليج عدن مليشيا الحوثي تهدم منزل مسئول كبير في الحكومة الشرعية ''جريمة التدافع والجرعة القاتلة وإحراق الأفارقة'' .. تقرير حقوقي مفصل يكشف خفايا مجازر جماعية ارتكبتها مليشيا الحوثي في صنعاء عملية الحقنة الشرجية.. جاسوس لمصر يخدع إسرائيل لسنوات والنهاية صادمة الكشف عن اشتباكات بمواقع استراتيجية في الخرطوم وانقطاع الخبز النفط يسجل خسائر أسبوعية مع ترقب اجتماع أوبك+ لتبدوا أصغر 5 سنوات في 8 أسابيع فقط.. إليكم السر بخلاف الشمس.. إليك 10 مصادر تحتوي على نسبة عالية من فيتامين D
التقى وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش، صباح اليوم، بمكة المكرمة، شركات الطباخة المعتمدة لتزويد الحجاج بخدمات الإعاشة في المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، بعد التأكد من تراخيصها الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
وفي اللقاء شدد الوكيل على أهمية الالتزام بدقة المواعيد وإيصال التغذية للحاج الكريم في مواعيدها الزمنية المحدد في الجدول المرفق بعقد الإمداد والتزويد.
بدورها أكدت شركات الطباخة استعدادها التام لتزويد الحجاج بقائمة متنوعة من الوجبات المتنوعة وفق المذاق اليمني مع المشروبات الساخنة والباردة في الفترات الثلاث مدة بقاء الحجاج في مخيمات المشاعر المقدسة من يوم التروية وحتى الانتهاء من مناسك الحج برمي جمرة العقبة في ثالث أيام التشريق.
، مؤكدة أن المعايير الصحية هي أولى اهتمامها حرصًا على سلامة الحجاج وحفاظًا سمعتها السوقية في تقديم خدمات الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام.