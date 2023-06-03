قطاع الحج يضع شروطا صارمة لشركات الطباخة المعتمدة لتقديم الإعاشة لحجاج اليمن

السبت 03 يونيو-حزيران 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب

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التقى وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش، صباح اليوم، بمكة المكرمة، شركات الطباخة المعتمدة لتزويد الحجاج بخدمات الإعاشة في المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، بعد التأكد من تراخيصها الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

وفي اللقاء شدد الوكيل على أهمية الالتزام بدقة المواعيد وإيصال التغذية للحاج الكريم في مواعيدها الزمنية المحدد في الجدول المرفق بعقد الإمداد والتزويد.

بدورها أكدت شركات الطباخة استعدادها التام لتزويد الحجاج بقائمة متنوعة من الوجبات المتنوعة وفق المذاق اليمني مع المشروبات الساخنة والباردة في الفترات الثلاث مدة بقاء الحجاج في مخيمات المشاعر المقدسة من يوم التروية وحتى الانتهاء من مناسك الحج برمي جمرة العقبة في ثالث أيام التشريق.

، مؤكدة أن المعايير الصحية هي أولى اهتمامها حرصًا على سلامة الحجاج وحفاظًا سمعتها السوقية في تقديم خدمات الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام.