رويترز: هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب منطقة خليج عدن

السبت 03 يونيو-حزيران 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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نقلت وكالة رويترز عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قولها إنها رصدت زلزال بقوة 5.9 درجة في خليج عدن.

وذكرت مواقع متخصصة بنشر المعلومات عن الزلازل في العالم أن الزلازل، الذي وقع صباح اليوم، كان مركزه على بعد 282 كم من شمال شرق المكلا في حضرموت، و297 كم من محافظة شبوة.

وأضافت المواقع، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية- أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كم تحت الماء، وعادة ما يكون لهذا النوع من الزلازل تأثير أكبر من الزلازل في أعماق الأرض.

وحذرت من احتمالية أن تلي الزلزال توابع، وإن كانت أقل حدة من الزلزال الرئيسي، وتقل فرصة حدوثها مع مرور الوقت، مشيرة إلى أن الزلازل بهذه القوة شائعة جداً في المنطقة.

وخلال الفترة الماضية، تعرض عدد من المناطق في العالم لزلازل متفاوتة الشدة كان أكثرها تدميرا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير الماضي، وخلف أكثر من 50 ألف قتيل، ودمارا كبيرا في عدد من الولايات التركية والمدن السورية