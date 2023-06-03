مليشيا الحوثي تهدم منزل مسئول كبير في الحكومة الشرعية

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أقدمت مليشيا الحوثي على هدم منزل اللواء الركن عبدالله يحيى جابر وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية التابعة للحكومة الشرعية، في المشروع الليبي بحي الجراف بصنعاء.
يأتي ذلك ضمن مسلسل مليشيا الحوثي الإرهابية لمصادرة ونهب وتفجير ممتلكات معارضي الانقلاب، واستخدام القضاء كأداة لتصفية حساباتها مع المناوئين لها.
وأدانت وزارة الداخلية اليمنية، الجريمة وأوضحت في بيان لها "بأن اقدام المليشيات الحوثية على استهداف رموز الشرعية والسطو على ممتلكاتهم يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين والأعراف، ويظهر استهتار مليشيا الحوثي بحياة البشر وممتلكاتهم ضمن منهجها ومسيرتها التدميرية".
ونوهت الوزارة "أنها لن تسكت عن هذه الجرائم وستتخذ كافة الإجراءات الازمه لإعادة الحقوق لأصحابها معلنة لميلشيات الحوثية أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم".
ولفتت الوزارة إلى مواقف اللواء الركن عبدالله يحيى جابر الوطنية والشجاعة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إدانة مثل هذه الأعمال الهمجية التي تمارسها المليشيات تجاه أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرتها بشكل يومي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال والأفعال الإجرامية، والتي لا تضاهيها الا سياسات الاستيطان للعدو الاسرائيلي.