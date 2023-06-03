النفط يسجل خسائر أسبوعية مع ترقب اجتماع أوبك+

السبت 03 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في جلسة الجمعة بدعم من إقرار الكونغرس الأميركي اتفاق سقف الدين الذي يجنّب الحكومة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم التخلف عن سداد ديونها فضلا عن نشر بيانات الوظائف التي عززت الآمال في توقف محتمل لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ويتحول التركيز الآن إلى اجتماع تحالف أوبك+ في الرابع من يونيو/ حزيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.85 دولار أو 2.5% إلى 76.13 دولار للبرميل عند التسوية بينما سجل خسائر أسبوعية نحو 1.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.64 دولار أو 2.3% إلى 71.74 دولار عند التسوية، فيما انخفض 1.3% خلال الأسبوع.

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الخميس، مشروع قانون سقف الدين مما تسبب في تجنب عجز كارثي في سداد الديون كان من شأنه أن يتسبب في هزة عنيفة في الأسواق المالية.

وزادت العمالة الأميركية أكثر من المتوقع في مايو/ أيار لكن تقلص الارتفاع في الأجور قد يسمح للمركزي الأميركي بتخطي رفع متوقع لسعر الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى في أكثر من عام، مما قد يدعم الطلب على النفط.

وسيراقب تجار النفط اجتماع الرابع من يونيو/حزيران لتحالف "أوبك+" الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.

وكانت المجموعة قد أعلنت في أبريل/ نيسان عن خفض مفاجئ للإنتاج قدره 1.16 مليون برميل يوميا، لكن مكاسب الأسعار الناتجة عن الخفض تلاشت ويتم تداول النفط الخام حاليا دون مستويات ما قبل الخفض.

وقال مصدران في "أوبك+" لـ"رويترز"، إن التحالف يبحث خيارات محتملة لاجتماعه القادم من بينها إمكانية إعلان خفض إضافي بنحو مليون برميل في اليوم