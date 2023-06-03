زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب خليج عدن

السبت 03 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز منطقة خليج عدن اليوم السبت.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وبحسب الهيئة فإن مركز الزلزال يقع على بعد 184 كيلومترا شمال غربي مدينة بوساسو في الصومال، و238 كيلومترا جنوب غربي مدينة المكلا اليمنية، حيث يعيش أكثر من 560 ألف نسمة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار