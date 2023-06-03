أردوغان يؤدي اليمين الدستورية اليوم.. و78 مسؤولاً دولياً يشاركون بحفل تنصيبه يضم 4 دول خليجية.. قائد القوات البحرية الإيرانية يكشف عن تحالف بحري جديد بين طهران ودول المنطقة صحيفة مشهورة تكشف عن لقاءات إيرانية-أمريكية مباشرة للمرة الأولى منذ 5 سنوات في نيويورك البرلمان غير الشرعي في صنعاء يسرب سلسلة من فضائح المليشيات مباحثات بين ايران و 3 دول خليجية لتشكيل قوة بحرية موحدة - ما هي مهامها؟ وفد محافظة حضرموت يضع مطالبة أمام رئيس الوزراء - تفاصيل اللقاء عصابة مسلحة تحاصر عائلة في عمارة بصنعاء تسعى السيطرة عليها بالقوة رواتب الموظفين ملف شائك يعقد مسار المفاوضات في اليمن إجمالي قيمة صفقة انتقال بيلينجهام لـ ريال مدريد وزير الخارجية الأمريكية في السعودية خلال أيام.. مالمهمة ؟
أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، عن تشكيل تحالفات إقليمية ودولية جديدة.
وقال شهرام إيراني في مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة، إنه سيتم قريبا تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق.
وأضاف: "اليوم وصلت دول المنطقة إلى نقطة تقول إنه إذا أريد الحفاظ على الأمن في المنطقة فيجب أن يتم ذلك من خلال التآزر والتعاون المتبادل".
وتابع قائلا: "في هذا الصدد، هنالك تحالفات جديدة قيد التبلور إقليميا ودوليا".
وفي إشارة إلى التحالف البحري بين إيران وروسيا والصين، قال قائد البحرية إن هذا التحالف الثلاثي يجري تطويره مع موسكو وبكين، حيث نجري مناورات كل عام.
وأردف قائلا: "وبالإضافة إلى ذلك، هنالك تحالفات إقليمية قيد التبلور". وأفاد بأن المنطقة ستخلو قريبا من أي قوة غير مبررة تواجدها وستكون شعوب المنطقة هي المسيطرة في مجالها الأمني باستخدام جنودها.
وردا على سؤال حول الدول التي تطلب أن تكون حاضرة في عمل إقليمي مشترك مع إيران، صرج الأدميرال إيراني: "سبق لنا عمل مشترك مع عمان، والآن السعودية تتجه في هذا المنحى، وهنالك أيضا الإمارات وقطر والبحرين والعراق وباكستان والهند".
وأوضح أن كل دول منطقة شمال المحيط الهندي تقريبا باتت تعتقد أنه ينبغي عليها الوقوف إلى جانب إيران وتحقيق الأمن بشكل مشترك مع تآزر كبير