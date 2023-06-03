يضم 4 دول خليجية.. قائد القوات البحرية الإيرانية يكشف عن تحالف بحري جديد بين طهران ودول المنطقة صحيفة مشهورة تكشف عن لقاءات إيرانية-أمريكية مباشرة للمرة الأولى منذ 5 سنوات في نيويورك البرلمان غير الشرعي في صنعاء يسرب سلسلة من فضائح المليشيات مباحثات بين ايران و 3 دول خليجية لتشكيل قوة بحرية موحدة - ما هي مهامها؟ وفد محافظة حضرموت يضع مطالبة أمام رئيس الوزراء - تفاصيل اللقاء عصابة مسلحة تحاصر عائلة في عمارة بصنعاء تسعى السيطرة عليها بالقوة رواتب الموظفين ملف شائك يعقد مسار المفاوضات في اليمن إجمالي قيمة صفقة انتقال بيلينجهام لـ ريال مدريد وزير الخارجية الأمريكية في السعودية خلال أيام.. مالمهمة ؟ الداخلية تعلن ضبط “متهم” بقضايا تهريب مخطوطات أثرية في حضرموت
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية روبرت مالي التقى في نيويورك مرات عدة خلال الأيام الأخيرة مندوب إيران الدائم لدى الامم المتحدة سعيد إيرواني.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين ومحللين قولهم إن مالي "التقى عدة مرات مع إيرواني، الذي كان مسؤولا كبيرا في المجلس الأعلى للأمن القومي قبل إرساله إلى نيويورك في سبتمبر".
وأضافت "فايننشال تايمز" أنه "يعتقد أن هذه المحادثات هي أول اتصال مباشر بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين منذ أن أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأزمة في عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة".
ونقلت أيضا عن شخص مقرب من الإدارة الأرميكية قوله إن "المحادثات ركزت في المقام الأول على إمكانية تبادل الأسرى مع إيران، إذ تحتجز طهران ما لا يقل عن 3 مواطنين أمريكيين إيرانيين"، وفق ما ذكرت الصحيفة. واعتبرت الصحيفة أنه "يمكن أن يؤدي تبادل ناجح للأسرى في الولايات المتحدة إلى تحسين البيئة لأي محادثات نووية