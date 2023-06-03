مباحثات بين ايران و 3 دول خليجية لتشكيل قوة بحرية موحدة - ما هي مهامها؟

السبت 03 يونيو-حزيران 2023 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشف موقع "إيران برس" عن وجود مباحثات بين إيران وكل من السعودية والإمارات وسلطنة عُمان؛ لتشكيل قوة بحرية مشتركة هدفها العمل لضمان أمن الخليج.

وحسب ما ذكر الموقع الإيراني، امس الخميس، فإن المشاورات بين إيران والسعودية والإمارات وعُمان بدأت بالتنسيق مع الصين وبهدف ضمان سلامة الملاحة في الخليج.

وقال الموقع: إن "منطقة الخليج تنتج ما يقرب من ثلث نفط العالم، وتحتوي على أكثر من نصف احتياطيات النفط الخام في العالم، بالإضافة إلى جزء كبير من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم".



وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن الإماراتيين "يشعرون بالإحباط بسبب عدم وجود رد أمريكي على استيلاء إيران لناقلات نفط، في 27 أبريل و3 مايو الماضيين".

وردت وزارة الخارجية الإماراتية على ذلك مؤكدة رفضها للتوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن البحري.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن "دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين، ونتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة".

وتضمّ القوة البحرية الموحدة التي يقع مقرّها في البحرين فرقاً من 34 دولة، تعمل على ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب والقرصنة في منطقتي البحر الأحمر والخليج العربي، حيث تقع بعض من أهم طرق الشحن في العالم.