وفد محافظة حضرموت يضع مطالبة أمام رئيس الوزراء - تفاصيل اللقاء عصابة مسلحة تحاصر عائلة في عمارة بصنعاء تسعى السيطرة عليها بالقوة رواتب الموظفين ملف شائك يعقد مسار المفاوضات في اليمن إجمالي قيمة صفقة انتقال بيلينجهام لـ ريال مدريد وزير الخارجية الأمريكية في السعودية خلال أيام.. مالمهمة ؟ الداخلية تعلن ضبط “متهم” بقضايا تهريب مخطوطات أثرية في حضرموت بوتين يتوعد.. مجموعة مقاتلة ضده تخوض معارك داخل روسيا وتكشف هدفها شاهد.. تحركات حوثية جديدة تهدد الملاحة الدولية ندوة سياسية فكرية في القاهرة تؤكد على أهمية الوساطة السعودية للوصول لسلام في اليمن مليشيا الحوثي تفرض بالقوة الحجيلي رئيسا لجامعة إب بديلا عن المنصوب
ناقش وفد حضرموت بحضور المحافظ مبخوت بن ماضي، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد، بالعاصمة السعودية الرياض، مطالب أبناء المحافظة.
وقال إعلام السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، إن وفد حضرموت، استقبل مساء اليوم الجمعة بمقر اقامتهم بالعاصمة السعودية الرياض، رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.
وخلال اللقاء، أكد الوفد أن حضرموت تحتفظ اليوم بموقفها السياسي وتتمسك بحقوقها وتتحدث بها بصوتٍ عالٍ في المكان والموقع المناسب، مستعرضين احتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية، والصعوبات التي تعانيه، كما أكدوا أن حضرموت اليوم توحدت لنيل حقوقها ومطالبها.
وأشار المحافظ وأعضاء الوفد الى معاناة المواطنين في الكهرباء واعتمادها على الطاقة المشتراه، وارتفاع العملة والغلاء، وغياب تسويات الموظفين وعلاواتهم السنوية، وغياب ابناء حضرموت عن السلك الدبلوماسي، وهجرة العقول والاكاديميين من الجامعات بسبب تدني المرتبات، والمطالبة بنقل مكاتب شركات النفط الى المكلا.
وأكد أن تكرار الحديث بأن اهل حضرموت هم رجال دولة ومؤسسات ووعي، لم يعد ذو فائدة اليوم، وسقف مطالبنا قد ارتفع، لأن اهلنا في حضرموت قد طالهم الفقر والجوع، ونحن هنا جميعًا سلطة محلية ومكونات وشخصيات لنرفع صوت أهلنا ونجمع الكلمة على موقفنا، ونطالب بحقوق حضرموت كاملة.
واستعرض رئيس الوزراء الهمّ العام للحكومة في ظل ظروف الحرب، متطرقًا الى اهداف الحكومة خلال المرحلة القادمة بترتيب الاولويات لمواجهة الحرب الاقتصادية والحفاظ على التوافق العام.