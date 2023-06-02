الاتحاد العام للاعلاميين يدين مصادرة حرية الرأي والمعتقد من قبل الحوثيين

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عبر الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين عن بالغ قلقه وأسفه لما تعانيه الاقليات في اليمن من إرهاب وتعسفات وقمع وتهجير قسري ونهب وسطو ومصادرة للمتلكات من قبل جماعة الحوثيين آخرها قيام مليشيات الجماعة باقتحام منازل الطائفة البهائية في صنعاء واختطاف 17 شخصا بينهم 5 نساء وعدد من الاعلاميين والصحافين من اتباع الطائفة
وقال الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين في بيان له تحصل مأرب برس على نسخه منه
ان هذه التصرفات تتنافى مع القوانين الدولية بحق الأقليات والتي تكشف فكر جماعة الحوثي الرافض للتعايش السلمي مع كافة الطوائف والمذاهب في اليمن
وأكد أن هذه الجرائم الشنيعة تتنافى كليا مع القيم الاسلامية وديننا الحنيف وعادات وتقاليد الشعب اليمني المؤمن بثقافة التسامح والتعايش مع الجميع واحترام حرية الفكر والمعتقد.
وأكد البيان إن هذه الافعال التي تمارسها جماعة الحوثي تسعى إلى تكريس الفكر المتشدد ليكون هو السائد في البلاد .
وطالب كافة الزملاء الاعلاميين والناشطين والاقلام الحرة والمنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم تجريم هذه الافعال الإرهابية وتقديم قادة هذه الجماعة للمحاكمة محليا وعربيا ودوليا.
وحمل الاتحاد جماعة الحوثي كافة المسؤولية عن سلامة وصحة المختطفين وسرعة إطلاقهم ورد الاعتبار لمن لحق بهم الضرر المادي والنفسي.