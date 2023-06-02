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إجمالي قيمة صفقة انتقال بيلينجهام لـ ريال مدريد

الجمعة 02 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
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كشفت صحيفة سبورت 1 الألمانية عن إجمالي قيمة صفقة انتقال جود بيلينجهام، نجم بوروسيا دورتموند، إلى ريال مدريد.

وقال الصحيفة في ريال مدريد يقارنون صفقة بيلينجهام بمبلغ التعاقد مع تشوامني 80 مليون يورو، وهناك توقعات أن تكون إجمالي الصفقة ما بين 120 – 130 مليون يورو تشمل المتغيرات.

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