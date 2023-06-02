الداخلية تعلن ضبط “متهم” بقضايا تهريب مخطوطات أثرية في حضرموت

الجمعة 02 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت (شرق اليمن)، الجمعة 2 حزيران/يونيو، ضبط “متهم” بقضايا تهريب مخطوطات أثرية.

وقال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، إن شرطة حضرموت الوادي ضبطت، الخميس، متهم بتهريب الآثار، أثناء محاولته تهريب 6 مخطوطات أثرية، وتم إيداعه “الحجز” وتحريز المضبوطات.

والمخطوطات المضبوطة هي 6 كتب دينية في علوم القرآن والفقه والنحو والتفسير، تعود إلى ما قبل حوالي 359 سنة، وفقًا للموقع