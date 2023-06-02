شاهد.. تحركات حوثية جديدة تهدد الملاحة الدولية

الجمعة 02 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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نشر ناشطون موالون لمليشيات الحوثي الانقلابية صورا ومقاطع فيديو تظهر تحليق مروحية عسكرية تابعة للجماعة الانقلابية قرب سواحل محافظة الحديدة القريبة من خطوط الملاحة الدولية بالبحر الأحمر.

واظهرت المشاهد تحليق مروحية عسكرية وهي تحلق على علو منخفض على سواحل البحر الأحمر بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

ويأتي الاستعراض الحوثي بالقرب من خطوط الملاحة البحرية الدولية بالتزامن مع تصعيد خطابي لقيادة المليشيات الانقلابية تلمح فيه الى عزمها على استئناف عملياتها الارهابية ضد الاراضي السعودية وخطوط الملاحة البحرية الدولية.

شاهد الفيديو 👇🏻

https://twitter.com/i/status/1664330699115995138