ندوة سياسية فكرية في القاهرة تؤكد على أهمية الوساطة السعودية للوصول لسلام في اليمن

الجمعة 02 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكدت ندوة سياسية فكرية عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، على أهمية تعزيز وحدة الصف اليمني، وتحقيق التقارب بين مختلف القوى السياسية والحزبية والقبلية حول هدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي".

وحثت الندوة التي نظمها مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ومركز الحوار للدراسات السياسية والاعلامية، على زيادة الدعم العربي الإنساني لليمن،إلى جانب الدعم السياسي بما يضمن وحدة وسلامة اليمن واستقرارها".

ودعت الى ادماج كل قوى المقاومة ضمن هيكل الجيش الوطني اليمني بما يسهم في تعزيز الجبهة الداخلية".

وفي الندوة التي اقيمت بعنوان "الوساطة السعودية من أجل السلام في اليمن " قدمت اوراق عمل لكلا من: اللواء أركان حرب حمدي لبيب، نائب رئيس مؤسسة الحوار، محمد الولص بحيبح رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، واللواء أحمد ونيس مدير معهد المخابرات الحربية الأسبق، والكاتب الصحفي والمتخصص بالشئون اليمنية إبراهيم عشماوي، والاعلامي والسياسي عبد الله إسماعيل.

واجمعت أوراق العمل على اهمية الوساطة السعودية في حل الازمة القائمة، لكنها بنفس الوقت شككت بخضوع مليشيا الحوثي للسلام.

حضر الندوة عدد من اعضاء البرلمان المصري واليمني وروساء مراكز دراسات مصرية وروساء تحرير صحف مصرية وباحثيين سياسين وعسكريين مصريين وشخصيات سياسية وبرلمانية يمنية ووكلاء وزارات في الحكومة اليمنية وشخصيات اجتماعية واكاديمية واعلامية يمنية.