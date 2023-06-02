مليشيا الحوثي تستهدف بالمدفعية تجمعات سكانية جنوب الحديدة بعد أيام من زيارة بعثة الأمم المتحدة

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قصفت مليشيا الحوثي اليوم الجمعة بقذائف المدفعية قرى آهلة بالسكان جنوب مديرية التحيتا جنوب محافظةالحديدةغربي اليمن.
وأفادت مصادر محلية أن المليشيا المدعومة إيرانيًا، استهدفت القرى قذائف المدفعية مؤكدة أن القصف أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال. يأتي ذلك بعد أيام من زيارة بعثة الأمم المتحدة إليها للاطلاع على انتهاكات المليشيا الحوثية وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين