مليشيا الحوثي تستهدف بالمدفعية تجمعات سكانية جنوب الحديدة بعد أيام من زيارة بعثة الأمم المتحدة

الجمعة 02 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس/متابعات

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قصفت مليشيا الحوثي اليوم الجمعة بقذائف المدفعية قرى آهلة بالسكان جنوب مديرية التحيتا جنوب محافظةالحديدةغربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية أن المليشيا المدعومة إيرانيًا، استهدفت القرى قذائف المدفعية مؤكدة أن القصف أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال. يأتي ذلك بعد أيام من زيارة بعثة الأمم المتحدة إليها للاطلاع على انتهاكات المليشيا الحوثية وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين