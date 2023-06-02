مليشيا الحوثي تُفجّر منزل قيادي في المقاومة جنوبي مأرب ليكون إجمالي عدد المنازل التي فجرها الحوثيون 15 منزلا ً

الجمعة 02 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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فجّرت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الجمعة 2/6/2023، منزل قيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب (شرق اليمن) ضمن مسلسل جرائمها الانتقامية بحق المناوئين لها.

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية فجّرت منزل القيادي في المقاومة الشعبية "علي الحجازي" في منطقة "الروضة" جنوبي مأرب، وفقاً لموقع "مأرب 360 " المحلي.

ووفق بيان صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في 13 فبراير الماضي رصد قيام جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا بتفجير 14 منزلا لمدنيين خلال أسبوع، في مديرية صرواح بمأرب ليبلغ عدد المنازل رصدها محرر "مأرب برس" خمسة عشر منزل فجرهاالحوثيون مارب .

مؤخرا أقدمت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا على تفجير عدد من منازل المواطنين في مأرب، كان آخرها يوم عيد الفطر المبارك 21 إبريل/نيسان، حيث أقدمت على تفجير منازل المواطنين: صالح بن صالح الدولة، وعبدالله صالح الدولة، وصالح ناصر الدولة الجهمي، وتقع في مديرية الزور، بمديرية صرواح.

وفي 17 مارس/آذار أقدمت جماعة الحوثي على تفجير منزل المواطن “عبدالعزيز أحمد الدولة” في منطقة الزور بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب، ليكون المنزل الخامس خلال شهر.

ففي 11 مارس/آذار أقدمت جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، على تفجير 4 منازل تابعة للمواطنين أحمد ناصر الجهمي، وعبد العزيز الجهمي، وأحمد جروان، والتي تقع في قرية الزور بمديرية صرواح غربي مأرب.

وفي بيان صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في 13 فبراير/شباط أكد البيان قيام جماعة الحوثي بتفجير 14 منزلا لمدنيين، بمديرية صرواح، غربي مأرب، خلال أسبوع.

ومنذ بداية الانقلاب أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على تفجير مئات المنازل لمعارضي الانقلاب في المحافظات التي تحلتها بقوة السلاح.