وزارة التعليم العالي تدعو الطلاب العائدين من السودان لتسجيل بياناتهم لمعالجة أوضاعهم

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دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، كافة الطلاب المبتعثين العائدين من جمهورية السودان الى سرعة تسجيل بياناتهم.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك" إنها "تسعى لجمع بيانات الطلاب العائدين من أجل وضع المعالجات المناسبة لأوضاعهم الأكاديمية"، مشيرة الى أن "آخر موعد للتسجيل هو يوم الإثنين القادم 5-6-2023م".
وبسبب الحرب الدائرة في الخرطوم وولايات سودانية أخرى، منذ منتصف شهر أبريل الماضي، غادر قرابة 3 آلاف يمني ارضي السودان، بين هؤلاء المئات من الطلاب الذين كانوا مبتعثين من الحكومة اليمنية.