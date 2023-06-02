اعتقال ابرز نشطاء الحراك الجنوبي في عدن

الجمعة 02 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اختطفت شرطة كريتر التابعة للحزام الانتقالي أبرز نشطاء الحراك الجنوبي بحجة انه يبيع كتب مدرسية دون ان يتم اجراء اي تحقيق مع وزارة التربية بعدن.

وأوضحت المصادر ان عناصر تابعة للانتقالي داهمت منزل الناشط البارز علاوي وصادرت كتبه.

وأضافت المصادر إن علاوي ذهب إلى الشرطة للاستفسار عن السبب فقاموا باعتقاله ورفض قائد الشرطة اي تفاهمات او التحقيق معه او احضار وزارة التربية وكانه خصما له.

وذكرت المصادر أن علاوي يملك بسطة يبيع فيها الكتب المدرسية والروايات منذ عام ٢٠٠٣م ولم يتم التعرض له حيث انه كان يخصص جزء من عائدات بيع الكتب للمشاركة بفعاليات الحراك الجنوبي في ردفان والضالع بعام ٢٠٠٩م.

وتجردت وسائل الاعلام التابعة للانتقالي من المهنية والانسانية وجردت علاوي من جنوبيته ووصفته بالشمالي وتناست نضالاته وبدلا من تكريمه بحياة كريمه على نضاله قام نظام الانتقالي بمصادرة كتبه التي كان يخصص عائدها لدعم الحراك الجنوبي. واعلن علاوي الاضراب عن الطعام حتى الموت داعيا النائب العام والمنظمات الدولية للتدخل لاطلاق سراحه. .